İsmailağa Derneği'nden Gazzeli şehit ve gazi ailelerine destek

20:1922/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
İsmailağa Derneği gönüllüleri, İsrail'in zulmü altında hayata tutunan Gazzeliler ile.
İsmailağa Derneği gönüllüleri, İsrail'in zulmü altında hayata tutunan Gazzeliler ile.

İlmî faaliyetleri ve sosyal hizmetleri bir arada yürüten İsmailağa Derneği, Gazzeli şehit ve gazilerin ailelerine destek sağlıyor. İsrail'in soykırımından canını kurtarıp Mısır'da hayata tutunmaya çalışan Filistinlilere ulaşan İsmailağa Derneği, yardım seferberliğine davette bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehadete erenlerin sayısı 65 bin 344'e, yaralıların sayısı ise 166 bin 795'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

Aylardır süren ağır saldırılar, binlerce masum sivili evsiz, aç ve çaresiz bıraktı. Çocuklar gıdaya, hastalar ilaca, aileler güvenli bir yuvaya hasret.

Her gün artan bu İsrail zulmüne karşı, Müslümanlar ellerinden geleni yapmaya, mazlumlara ulaşmaya çalışıyor.

İlmî faaliyetleri ve sosyal hizmetleri bir arada yürüten İsmailağa Derneği de Gazze'deki soykırımdan kaçarak Mısır'da hayata tutunmaya çalışan Gazzeli şehit ve gazilerin ailelerine destek sağlıyor.

Yardım seferberliğine davet

Son olarak İskenderiye şehrine hicret eden, fertlerinde şehit ile gaziler bulunan ve aynı evde yaşama tutunan dört aileye ve ailesinden 24 kişi Gazze'de kalan Fuat amcaya zekatları ulaştıran İsmailağa Derneği'nin, bağış yapmak isteyen vatandaşlar için
bağış hesapları şöyle:
Hesap numarası:

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Alıcı ismi: İsmailağa Derneği

IBAN: TR41 0020 5000 0077 7551 0000 08

Açıklama kısmı: GAZZE, Ad - Soyad, Tel.

İsmailağa Derneği resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları:


