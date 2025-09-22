Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sumud Filosu İsrail’i köşeye sıkıştırdı: Aşkelon’a yanaşın yardımları Gazze’ye götürelim

Sumud Filosu İsrail’i köşeye sıkıştırdı: Aşkelon’a yanaşın yardımları Gazze’ye götürelim

20:0822/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Küresel Sumud Filosu'na yönelik açıklama yaptı.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Küresel Sumud Filosu'na yönelik açıklama yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik, "Eğer filoya katılanların gerçek arzusu Hamas'a hizmet etmekten ziyade insani yardım ulaştırmaksa, gemiler Aşkelon Marinası'na yanaşarak yardımları orada boşaltacak ve yardımlar oradan koordineli bir şekilde derhal Gazze Şeridi'ne aktarılacak" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hamas tarafından organize edilen bu filonun amacı Hamas'a hizmet etmektir.

Gemilerin aktif çatışma bölgesine girmesine ve deniz ablukasını ihlal etmesine izin verilmeyecek.
Eğer filoya katılanların gerçek arzusu Hamas'a hizmet etmekten ziyade insani yardım ulaştırmaksa, gemiler Aşkelon Marinası'na yanaşarak yardımları orada boşaltacak ve yardımlar oradan koordineli bir şekilde derhal Gazze Şeridi'ne aktarılacak.
Katılımcılara yasayı çiğnememeleri ve İsrail'in, sahip olabilecekleri her türlü yardımın barışçıl yollarla aktarılması yönündeki önerisini kabul etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Küresel Sumud Filosu’nda 44 ülkeden 50’den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu’na ait iki gemi Tunus’tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.


#İsrail
#Küresel Sumud Filosu
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2025-2026 ara tatil takvimi açıklandı: Okullarda ilk ve ikinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Sömestr ne zaman? İşte tarihler