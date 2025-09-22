Sumud Filosu İsrail’i köşeye sıkıştırdı: Aşkelon’a yanaşın yardımları Gazze’ye götürelim

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik, "Eğer filoya katılanların gerçek arzusu Hamas'a hizmet etmekten ziyade insani yardım ulaştırmaksa, gemiler Aşkelon Marinası'na yanaşarak yardımları orada boşaltacak ve yardımlar oradan koordineli bir şekilde derhal Gazze Şeridi'ne aktarılacak" dedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik açıklama yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Hamas tarafından organize edilen bu filonun amacı Hamas'a hizmet etmektir.
Küresel Sumud Filosu’nda 44 ülkeden 50’den fazla gemi bulunuyor. Küresel Sumud Filosu’na ait iki gemi Tunus’tan yola çıkmadan önce saldırıya uğramıştı.