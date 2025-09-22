Küresel Sumud Filosu’ndaki Ömer Muhtar gemisi Gazze’ye doğru yola çıktı

Yoğun bakım ünitesiyle donatılan Ömer Muhtar gemisi, Küresel Sumud Filosu’yla Gazze’ye insani yardım götürmek üzere Libya’dan yola çıktı.

Geminin sözcüsü Nebil Sukni, Libya’nın “Şehitler Günü” olarak kutladığı ve İtalyanlara karşı 20 yıl süren direnişin ardından 16 Eylül 1931’de şehit edilen Ömer Muhtar’ı anma gününde yola çıkmayı planladıklarını ancak lojistik düzenlemeler nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Sukni, "Şu anda tüm teçhizatımızla hazırız. Gazze’ye ulaşmaya elverişli olmayan bazı teknelerden yeni kişileri de gemimize aldık" dedi.

Gemide Gazze halkı için çadırlar, ilaçlar, yeni doğan çocuklara özel gıdalar ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli erzak bulunduğunu aktaran Sukni, gemide eski başbakan Ömer el-Hasi’nin yanı sıra bir İskoç ve bir Kanadalı aktivist ile çok sayıda gönüllünün bulunduğunu kaydetti.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta dron saldırısı düzenlenmişti

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.












