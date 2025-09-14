Küresel Sumud Filosu uluslararası sularda buluşup Gazze'ye ilerleyecek

Yeni Şafak
20:2514/09/2025, Pazar
Terör devleti İsrail'in ablukasını delmek üzere Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu (GSF), İtalya, Tunus ve Yunanistan’dan hareket eden teknelerle Gazze’ye doğru yola çıktı. Güvenlik tehditleri ve lojistik engeller nedeniyle bazı gemilerde katılımcı sayısı azaltılırken, filo uluslararası sularda birleşip Gazze'ye doğru hareketine devam edecek.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı kuşatmayı kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu (GSF), tarihi yolculuğunun son aşamasına başladı. Dün 18 tekne İtalya’nın Katanya kentinden denize açılırken, bugün ve yarın Tunus ile Yunanistan’dan hareket edecek teknelerle birlikte filo, kısa süre içinde uluslararası sularda birleşerek Gazze’ye doğru ilerleyecek.


Tunus limanında bekleyen gemilere yönelik iki insansız hava aracı saldırısı, lojistik engeller ve yakıt sıkıntısı nedeniyle filonun hareketi ertelenmişti. İşgalci İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in filo yolcularına yönelik tehditleri üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.


GSF yürütme komitesi, bazı gemilerin farklı limanlara taşınması, deniz denemeleri ve güvenlik protokollerinin güncellenmesi gibi adımlar atarak operasyonu güçlendirdi. Artan riskler nedeniyle bazı gemilerde katılımcı sayısı azaltıldı. Komite, gönüllülerin karşılaştığı zorluklara rağmen gösterdiği dayanışma ve kararlılık için teşekkür etti.


GSF yetkilileri, bu stratejik değişikliklerin hem katılımcıların güvenliğini sağlayacağını hem de Filistin için küresel dayanışma hareketinin etkisini sürdüreceğini belirtti. Filonun Akdeniz’de birleşmesiyle birlikte, Gazze’deki kuşatma ve insan hakları ihlallerine karşı güçlü bir mesaj verilmesi hedefleniyor.


