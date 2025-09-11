İsrail'den Sumud Filosu'nu durdurmak için göstermelik 'Gazze' koridoru

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

İsrail'den Sumud Filosu'nu durduracak göstermelik 'Gazze' koridoru

Terör devleti, filoyu durdurmak maksadıyla 'koridor' planını devreye soktu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrailli yetkililer, Suriye üzerinden Gazze'ye gidecek bir koridor açma teklifinde bulundu.

The Jerusalem Post'a göre; İsrail, Suriye'ye Gazze Şeridi'ne insani yardım aktarma fırsatı sundu.

"Suriye cevap vermedi"

İddiaya göre; teklif, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, diğer üst düzey İsrailli yetkililer ve Suriye hükümetinin üst düzey üyeleri arasındaki toplantılarda gündeme geldi.

Haberde, işgalcilerin Endonezya gibi diplomatik ilişkisi zayıf olduğu ülkelere dahi Gazze'ye insani yardım gönderme konusunda yardımcı olduğu iddia edildi.

Müzakerelerde yer aldığı belirtilen bir kaynak ise, İsrail'in Suriye'den sağlanacak insani yardıma, hava ikmal ve nakliye yoluyla yardımın ulaştırılmasını kolaylaştıracağını söyledi.

İsrail basını, 'iki ülke arasında yakınlaşma' olarak gördüğü iddiada, Suriye'nin İsrail'in teklifini kabul edip etmeyeceğine ilişkin bir karar duyurmadığını da belirtti.







