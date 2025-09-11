Yeni Şafak
İsrail'den Sumud Filosu'nu durdurmak için göstermelik 'Gazze' koridoru

Hüseyin Berk
22:2711/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
İşgalci Netanyahu yönetimi, Sumud Filosu'nu durdurmak için aylardır toprak bütünlüğünü hedef alıp saldırılar düzenlediği Suriye'ye 'koridor' teklifinde bulundu.
İşgalci Netanyahu yönetimi, Sumud Filosu'nu durdurmak için aylardır toprak bütünlüğünü hedef alıp saldırılar düzenlediği Suriye'ye 'koridor' teklifinde bulundu.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'deki ambargosunu kırmak maksadıyla Avrupa ve Afrika'nın çeşitli limanlarından onlarca gemi ve aktivistle birlikte yola çıktı. İsrail, filonun seyrini akamete uğratmak ve caydırmak maksadıyla İHA'larla gemilere bombalı saldırılar düzenledi. Filo Delegasyonu kararlıktan ödün vermeyip seyrine devam edeceğini duyurdu. Terör devleti, filoyu durdurmak maksadıyla 'koridor' planını devreye soktu. İsrail basınında yer alan haberlere göre; İsrailli yetkililer, Suriye üzerinden Gazze'ye gidecek bir koridor açma teklifinde bulundu.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

The Jerusalem Post'a göre; İsrail, Suriye'ye Gazze Şeridi'ne insani yardım aktarma fırsatı sundu.

"Suriye cevap vermedi"

İddiaya göre; teklif, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, diğer üst düzey İsrailli yetkililer ve Suriye hükümetinin üst düzey üyeleri arasındaki toplantılarda gündeme geldi.

Haberde, işgalcilerin Endonezya gibi diplomatik ilişkisi zayıf olduğu ülkelere dahi Gazze'ye insani yardım gönderme konusunda yardımcı olduğu iddia edildi.

Müzakerelerde yer aldığı belirtilen bir kaynak ise, İsrail'in Suriye'den sağlanacak insani yardıma, hava ikmal ve nakliye yoluyla yardımın ulaştırılmasını kolaylaştıracağını söyledi.

İsrail basını, 'iki ülke arasında yakınlaşma' olarak gördüğü iddiada, Suriye'nin İsrail'in teklifini kabul edip etmeyeceğine ilişkin bir karar duyurmadığını da belirtti.



#İsrail
#Küresel Sumud Filosu
#Suriye
#Gazze
#İnsani Yardım Koridoru
