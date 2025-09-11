İsrailli yetkililer itiraf etti: Doha'da üst düzey Hamaslı öldüremedik

İşgalci İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'nın ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.

"Doha'da üst düzey Hamaslı öldüremedik" itirafı

Doha'daki saldırıya ilişkin The Jerusalem Post'a bilgi veren bir İsrailli yetkili, olayın halen soruşturulduğunu fakat saldırıda hiçbir üst düzey Hamas yetkilisinin öldürülmemesinin endişeyi artırdığını söyledi.

"Hamas yetkililerinin öldürülmediğine dair değerlendirmeler artıyor" başlıklı haber.

Habere göre; Hamas yöneticilerinin saldırıda yaralandığına dair iddialar da asılsız.

İlk bulgulara göre, hedef alınan odanın dışında kalan bölümlerde bulunan üst düzey isimlerin daha az zarar gördüğü bildirildi.

İsrail'in hedef aldığı Hamdan, şehit cenazesinde

Haberin yayına girdiği saatlerde, Doha'da hedef alınan Hamas liderlerinden Usame Hamdan, saldırıda şehit olanlar için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Usame Hamdan (sağda)












