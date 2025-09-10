Katar'dan sert açıklama: İsrail'e ortak bir cevap gelecek

Terör devleti İsrail dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldı.

Düzenlenen hava saldırısı sonucu beş Hamas üyesi şehit oldu.

Alçak saldırıya başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı, Katar'a destek ve birliktelik mesajlarında bulunuldu.

İsrail'in barış görüşmelerini hiçe saydığını; bölgeyi kaosa sürüklemeyi amaçladığını ortaya koyan saldırıya ilişkin Katar'dan bugün yeni açıklama yapıldı.

"İsrail'e ortak bir cevap gelecek"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yaptığı sert açıklamada İsrail'e bölgeden sert bir mesaj geleceğini ifade etti.

Bu cevabın şu anda bölgedeki diğer ortaklarla istişare edildiğini belirten Sani, "İsrail’in bu zorbalığını sürdürmesini engelleyecek anlamlı bir şeyler olmasını umuyoruz." dedi.







