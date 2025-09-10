Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Katar'dan sert açıklama: İsrail'e ortak bir cevap gelecek

Katar'dan sert açıklama: İsrail'e ortak bir cevap gelecek

Semih Bozkuş
22:1310/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Katar, dün Doha'da gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle İsrail'e sert sözlerle cevap verdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgeden İsrail'e sert bir cevap geleceğini ve bunun diğer ortaklarla istişare edildiğini söyledi.

Terör devleti İsrail dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldı.

Düzenlenen hava saldırısı sonucu beş Hamas üyesi şehit oldu.

Alçak saldırıya başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan tepki yağdı, Katar'a destek ve birliktelik mesajlarında bulunuldu.

İsrail'in barış görüşmelerini hiçe saydığını; bölgeyi kaosa sürüklemeyi amaçladığını ortaya koyan saldırıya ilişkin Katar'dan bugün yeni açıklama yapıldı.

"İsrail'e ortak bir cevap gelecek"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yaptığı sert açıklamada İsrail'e bölgeden sert bir mesaj geleceğini ifade etti.

Bu cevabın şu anda bölgedeki diğer ortaklarla istişare edildiğini belirten Sani, "İsrail’in bu zorbalığını sürdürmesini engelleyecek anlamlı bir şeyler olmasını umuyoruz." dedi.



#Katar
#İsrail
#Saldırı
#Doha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 EYLÜL 2025: BİM'de bu hafta televizyon, telefon ve ankastre set indirimi var