Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazze'ye Sumud akını: Ersin Çelik Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri aktardı

Gazze'ye Sumud akını: Ersin Çelik Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri aktardı

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
10:0014/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri canlı yayında aktarıyor.
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri canlı yayında aktarıyor.

Gazze’ye doğru yola çıkan Sumud Filosu’nda bulunan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.



Gazze'deki soykırımı durdurmak ve İsrail'in ambargosunu delmek için yola çıkan Sumud Filosu Gazze'ye doğru ilerliyor. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Akdeniz açıklarındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.



Gazze yolunda ilk namaz

Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu’nda duygusal anlar yaşandı. İtalya’daki eğitim merkezinde okunan ezandan etkilenen İtalyan tiyatrocu ve aktivist Giuliano Lagos, Avusturya’dan katılan aktivist Erol Büyük’e namaz kılmak istediğini iletti. Büyük, eğitim programının son gününde bir kilise salonunda sahneye çıkarak ezan okumuş, “Bu ezanı Mescid-i Aksa ezanı olarak kabul edin. Biliyoruz ki Mescid-i Aksa’da ezan okununca Filistin özgürleşecek” sözleriyle salondakileri duygulandırmıştı. Bu anlardan etkilenen Lagos, Büyük ile birlikte limanda abdest aldıktan sonra ilk kez namaz kıldı.

Namaz sonrası yaşadıklarını anlatan Erol Büyük, “Bana o kadar sıkı sarıldı ki, aklıma Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiği vakit meleğin onu sımsıkı tutup ‘Oku’ dediği an geldi” ifadelerini kullandı. Büyük, Lagos’a Müslüman olmak istediği takdirde nasıl Kelime-i Şehadet getireceğini de öğretti. “Bak Giuliano, tek namazda böyle huşu hissettiysen beş vakit namazda yaşayacağın huzuru düşün. İstediğin zaman Müslüman olabilirsin. Bu inşallah Gazze’de olur” dedi. Namazın ardından limanda bulunan Endonezyalı Müslüman katılımcılar da Lagos’u tebrik ederek sarıldı.

Gazze açlıktan ölüyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayınlanan açıklamada, ikisi çocuk 7 kişinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısının 145'i çocuk olmak üzere 420’ye yükseldiği belirtildi. BM’nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırma Endeksi (IPC), 22 Ağustos’ta Gazze’de resmen açlık krizi ilan etmişti.



#Gazze
#Sumud Filosu
#Akdeniz
#Ersin Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de bugün su kesintisi olacak ilçeler hangileri? 14 Eylül Pazar İZSU su kesintisi olan mahalle ve sokakları tek tek açıkladı: Saatlerce sürecek