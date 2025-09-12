İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu

Ankara 2 No'lu Barosu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) ve Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu üyeleri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Baro Başkanı Avukat Gökhan Ağdemir, suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa vermeden önce Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'de süren ablukanın kırılması amacıyla 44 ülkeden yaklaşık 1000 aktivistin bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu anımsatan Ağdemir, filonun hiçbir askeri ya da siyasi amaç gütmediğini ve tamamen sivil, barışçıl bir girişim olduğunu belirtti.

Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir

Filoya ait iki geminin hedef alınmasıyla insani yardım taşıyan gönüllülerin can güvenliğinin hiçe sayılarak uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini vurgulayan Ağdemir, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar yalnızca sivil insanlara değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinde düzenlenen saldırı yasağına, Cenevre Sözleşmeleri'nde güvence altına alınan sivillerin korunması ilkesine, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde düzenlenen seyrüsefer serbestliğine ve uluslararası insancıl hukukun temel normlarına yapılmış açık bir tecavüzdür. Hukukun en temel normları göz göre göre çiğnenmiş, insani yardım faaliyetleri cezalandırılmaya çalışılmıştır. Bu sadece Gazze halkına değil, uluslararası hukuka ve insanlığın ortak vicdanına karşı işlenmiş ağır bir suçtur."

"Bu saldırganlık, tüm insanlığa yönelmiş bir meydan okumadır"

Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına açıklama yapan ANFİDAP istişare kurulu üyesi ve MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Avukat Osman Yurt da İsrail'in yalnızca Filistin topraklarını değil, sınırların ötesini hedef aldığını söyledi.

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Avukat Osman Yurt

Uluslararası hukukun tüm mekanizmalarının, İsrail'in saldırganlığı karşısında sessizliğe mahkum edildiğini ifade eden Yurt, "Tunus'ta 44 ülkeden aktivistlerin bulunduğu, insanlığın umudu Küresel Sumud Filosu'nu yıldırmaya, sivil sesleri susturmaya çalışan, Katar'da barış adına söz söyleyen heyeti hedef alan, Yemen, Şam semalarını ateşe boğan bu saldırganlık sadece Filistin halkına değil, aslında tüm insanlığa yönelmiş bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

Yeryüzünde Adalet Kadın Hukukçular Platformu adına açıklamada bulunan Avukat Elif Büşra Turhan da "İnsan onurunu, yaşama hakkını, dayanışma ve barış kültürünü temsil eden Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez." dedi.









Avukat Elif Büşra Turhan

