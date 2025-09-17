Küresel Sumud Filosu'nda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'ndaki tekneler Gazze'ye doğru denize açılmaya devam ederken bir yandan da filonun planlamaları netleşiyor. Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz önemli açıklamalarda bulundu. Peki Gazze’ye giden gemiler nerde, filoda son durum nedir? Sumud Filosu ne zaman Gazze'ye varacak?
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun son durumu paylaştı. Küresel Sumud Filosu'nun 44 ülkeden katılımcılardan oluşan sivil bir yapı olduğuna işaret eden Durmaz, dünya tarihinin en büyük filosunun yola çıktığını ve katılımcıların Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için bir araya geldiğini söyledi. Peki Gazze’ye giden gemiler nerde, filoda son durum nedir? Sumud Filosu ne zaman Gazze'ye varacak?
Sumud Filosu ne zaman Gazze'ye varacak?
Durmaz, şu an 50 teknenin sorunsuz şekilde denizde ilerlediğini ifade ederek amaçlarının mümkün olan en çok sayıdaki gemi ile ablukayı kırmak olduğunu açıkladı: "Bunlar 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de, önceden belirlenmiş rota ve konumda buluşacak.
2 gemi bile Gazze'ye ulaşırsa bu bir başarıdır. İsrail her alanda, noktada bu filonun başarısız olması için müdahalede bulunacak. Karşı karşıya kalmak isteyecekleri tekne sayısını azaltmak isteyecekler. Bizlere burada düşen, mümkün olan en çok sayıda gemiyle Gazze'ye ulaşmak."
Sumud Filosunda kaç gemi var?
Durmaz, Sumud Filosunda kaç gemi ve katılımcının olduguna ilişkin, “Şu an için toplamda 50 civarında teknemiz başarıyla yola çıktı. Türkiye'den katılımcı da hala en yüksek sayıda. Hiçbir delegasyonun 30'un üzerinde katılımcısı yok. Türkiye'den de katılımcı sayısı 50 civarında şu anda." dedi.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu'na karşı "her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması" çağrısında bulundu. Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ilişkin ortak açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İrlanda, Libya, Malezya, Maldivler, Meksika, Pakistan, Katar, Umman, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya Dışişleri Bakanları, kendi vatandaşlarının da katılım sağladığı bir sivil toplum girişimi olan Küresel Sumud Filosu’nun güvenliği konusunda endişelerini dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.
