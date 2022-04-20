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Hayat İsrailde 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi
GENEL SAĞLIK

İsrail'de 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi

İsrail’de 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün tespit edildiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İsrailde 12 çocukta gizemli hepatit vakası tespit edildi
Arşiv

The Jaruselam Post’taki habere göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.

Söz konusu vakaların nedeninin Bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.

DSÖ: İngiltere'de görülen hepatit vakalarında artış eğilimi var
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DSÖ: İngiltere'de görülen hepatit vakalarında artış eğilimi var

Bakanlık 18 Nisan’da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.

Gizemli hepatit virüsü Avrupa ve ABD'de yayılıyor

İngiltere'de de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün, Avrupa ülkeleri ve ABD'ye de yayıldığı açıklandı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) yapılan açıklamada, İngiltere'deki hepatit vakalarının aynısının Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İspanya'da da bazı çocuklarda tespit edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi
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Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi

Bu ülkelerdeki hepatit vaka sayısına dair veri paylaşımı yapılmadı.

Öte yandan, ABD'nin Alabama eyaletinde de 1-6 yaşındaki 9 çocukta, İngiltere'deki hepatit vakalarından birinde rastlanan ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs görüldüğü kaydedildi.

Bu ülkelerdeki hepatit vakalarının sebebinin bilinmediği ve ECDC'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere yerel ortaklarıyla söz konusu vakalardaki hepatit virüsünün kaynağını incelemeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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Koronavirüs'ün yeni bir varyantı ortaya çıktı. 'XE' adı verilen yeni varyant daha önce Alfa varyantının çıktığı ülke olan İngiltere'de tespit edildi.<br><br>XE'nin BA'1 ve BA.2 Omicron suşlarının bir mutasyonu olan bir rekombinant olduğu açıklandı.
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Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun \"bir ölçüye kadar iyi Haber\" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
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