İyi ki doğdun Malcolm X

HALİL İBRAHİM İZGİ





BEKLE BİZİ FİLİSTİN!

Nekbe’nin 77. yıl dönümü vesilesiyle Londra’da kefiyeli bir gösterici “Filistin, eve dönüyoruz” yazdığı bir valizle poz veriyor. Sadece bir dilek değil, direnişin fotoğrafı. Filistin, insanlığın vicdanında giderek artan bir yer kaplıyor. Mesaj net: Nehirden denize özgür Filistin!





BAŞKA BİR DÜNYA

Snapchat’in sanal gerçeklik gözlükleriyle dünyaya bakan Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gülümsüyor. Dünya gerçeklerinden bir an olsun koptuğu bu anda nasıl bir görüntüyle karşılaştığını bilmiyoruz ama hoşuna gittiğini tahmin edebiliyoruz. Dünya liderlerinden insanlığa gözlerini kapattıkları değil haberleriyle gözleri ışıldattıkları haberler bekliyoruz.(Fotoğraf:JOEL SAGET / AFP)

BİTSE DE GİTSEK!

Politikacılar genelde duygularını örtmekte sergiledikleri ustalıklarla gündeme gelirler. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için bu geçerli değil. Dünya liderlerine yönelik sempatisini veya antipatisini gizleme gereği duymayan Meloni Tiran’daki Avrupa Siyasi Topluluğu buluşmasında sıkılmışa benziyor. Neyse ki toplantılar çok uzun sürmeyecek ve herkes çok geç olmadan evine dönecekti.

(Fotoğraf: Armend NIMANI / AFP)

GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ

Hayatı bütünüyle değiştirmek elimizde değilse de güzelleştirmek mümkün olabilir. Endonezya’nın Bandung kentinde “Lembur Katumbiri” mahallesi, 347 evin rengarenk boyanmasıyla renkli görünüme kavuştu. Sundaca’da gökkuşağı anlamına gelen ve kent yönetiminin yeniden isimlendirdiği “Katumbiri” mahallesi, bölgenin kültürel kimliğini güçlendirirken turizme de katkı sağlıyor.

(AA-Agoes Rudianto)

SAVAŞ YORGUNLARI

Bir gönüllü imha edilen Rus tanklarının önünde Ukrayna bayrağı satıyor. Savaş dışı kalmış tanklar Ruslara karşı elde edilen başarıları gösterse de Ukrayna veya Rusya bir zafere yakın değiller. Kiev’deki bu fotoğraf kazananı olmayan bir savaşın yorgunluğunu aktarıyor. (Fotoğraf: Sergei SUPINSKY / AFP)



