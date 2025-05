Buda heykellerine ‘turistik’ ilgi

Japonya seyahatinin sebebi, 1851’den beri düzenlenen “dünya fuarı” Expo’nun bu sene Osaka’da yapılmasıydı. Bendeniz ticaret erbabı değilim. Fakat seyahati seven, seyahatnameler yazmış birisi olarak bu tür davetlere dahil edilmekten büyük mutluluk duyuyorum.

THY’nin, dünyanın her tarafına uzanan seyahat ağının yeni güzergahı bu sefer Osaka oldu. Osaka’da sadece üç gün kaldık. THY yetkilileri, sebeb-i ziyaretleri olan işleriyle meşgulken, bir kısmımız da Osaka’nın en turistik yeri olan Kiyoto’ya gittik.

Merakınızı hemen gidermek için ifade edeyim ki, bu kasabanın yollarında yapılan seyahatler, at veya eşek cinsinden hayvanların değil, kırmızı-beyaz elbiseler giymiş insanların çektikleri arabalarla yapılıyor. Yani arabalara hayvanlar değil, insanlar koşuluyor ki, bunlara “rikisha” yani insan tarafından çekilen araba adı veriliyormuş.

Enteresan bir tevafuk ile, Prof. Mecit (Eş) Bey’le beraber bindiğimiz “rikisha”yı çeken yirmi yaşındaki genç, Paris’te üniversitede okuyan ve Fransızca konuşan bir delikanlı çıktı. Böylece bu delikanlı hem bizim arabaya koşulmuş at veya eşek görevini yerine getiriyor, hem de benim kadar olmasa bile fevkalade Fransızca konuşup, köy hakkında bilgi veriyordu. Luca isimli bu genç, görevini öyle güzel yapıyor ki, gücüyle bir atı aratmadığı gibi, sokaklarda atlardan daha atik hareket edip, üzerine bindiğimiz arabayı, yani faytonu çekiyor, virajları hiçbir zorluk çekmeden alıyor; bu arada da bize Fransızca olarak bu ilginç köy hakkında bilgi veriyordu.

Onun için Osaka’ya gezmeye giden her turiste, mutlaka bu kasabaya gitmelerini ve de “rikisha”yla köyü gezmelerini tavsiye ederim.

Kiyoto’ya dünyanın her yerinden turist geldiği için, Japon yemeklerini yiyemeyenler için de özel yerler açılmış. Reklam olmaması için adını veremeyeceğim lüks bir otelde, Müslümanların yiyebilecekleri yemekler de vardı.

Osaka’ya gidişimizin “Uluslararası Osaka Fuarı”yla ilişkisini belirtmiştim. Heyet olarak katıldığımız bu fuarda, hemen bütün ülkelerin yerleri olduğu gibi, Türk Hava Yolları’nın da bir standı vardı. Hayli kalabalık olan fuarda hem Türkiye standını hem de başka stantları, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Bolat Bey’le birlikte gezmek fırsatımız oldu. Her ülkenin, kendi özelliklerini sergiledikleri bu fuarda, Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine stantları oldukça ilginçti. Türkiye standı da oldukça güzel hazırlandığı ve yabancılarca ilginç göründüğünden hayli ziyaretçi akınına uğruyordu. Mekke-Medine standı hurma, Türkiye standı da lokum dağıtıyordu gelen ziyaretçilere… Uluslararası Osaka fuarını, dünyanın değişik yerlerinde başarılı fuarlar düzenleyen, Prof. Dr. Esra Ekmekçi Hanımefendi hazırlamış ve hayli takdir almıştı. Aynı günün akşamında, kaldığımız otelin büyük salonunda, çoğu Türk yemekleri olmak üzere “Fuar yemeği” düzenlendi ve bu yemeğe, Türkiye’den teşrif etmiş olan Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey de katıldı. Bu tablo bende, Abdulhamid döneminde başlayan Osmanlı-Japonya ilişkilerinin yeni bir formatta 150 yılı aşkın bir süre sonra yeniden başlamakta olduğu düşüncesini oluşturdu.

Bilindiği gibi Japonya’da, kurucusu Buda/Budha olan Budizm, yaşayan dinlerden biridir. Buda adına Japonya’nın her yerinde ve özellikle de Osaka’da büyük bir tapınak vardı. Osaka’ya birkaç km. uzaktaki büyük bahçe içerisinde bulunan bu tapınak, Japonya’nın en eski Budist tapınaklarından biri imiş. Japon kaynaklarına göre bu tapınaktaki büyük heykel, 593 yılında Prens Shōtoku tarafından inşa ettirilmiş. Japonya’nın genelinde olduğu gibi, özellikle Osaka’da Buda’ya ve Budizme ait birçok heykel gördüm. Fakat bu mekanlar daha çok turistik özellikleriyle ön planda yer alıyorlar. Çünkü Japonya’da herhangi bir dinin veya inancın sosyal hayatta bir karşılığını görmek mümkün değil. Daha çok kişisel bir inanç olarak yaşanıyor.Yani dinlerin insan hayatında meydana getirdiği ilahî bir amaca yönelik yaşama hedefi burada, çalıştıkları şirketleri ve ülkeyi yüceltme amacına dönüşmüş gibiydi. Bu nedenle insanlar birer robot gibi hedeflerine kitlenmiş bir çalışma hayatının içinde yaşıyorlardı. Bu arada yaşım nedeniyle benim katılmam mümkün olmayabilir belki fakat Japonya için şöyle bir hayal kurmaktan kendimi alamıyorum: Fazla gecikmeyecek bir zaman içinde, Abdulhamid’in 150 yıl önce teşebbüs ettiği fakat acı bir sonla yarım kalmış dostluk seferini yeniden başlatmak amacıyla, “Ertuğrul” isimli bir uçakla, içinde ağırlıklı olarak ilim adamlarının, sanatçıların, tüccarların ve gençlerin oluşturduğu bir heyetin Japonya’ya bir sefer düzenlenmesidir. Mümkünse her yıl dönümünde ve her yıl...