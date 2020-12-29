Kadayıf dolması tarifi: Kadayıf dolması nasıl yapılır? Erzurum'un dillerdeki tadı: Kadayıf dolması Doğu Anadolu denilince ilk akla etli yemekleri gelir. Tatlılarının da pek meşhur olduğunu söylemeliyiz. Bir çok damak zevkine hitap eden Erzurum yöresine ait kadayıf dolması çok meşhur. Dilerseniz hemen başlayalım. Peki kadayıf dolması tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi 29 Aralık 2020, 15:59 Son Güncelleme: 29 Aralık 2020, 17:15 Yeni Şafak