Erzurum'un dillerdeki tadı: Kadayıf dolması

Evde kolaylıkla yapacağınız bu tarifi ince detaylarıyla ekledik. Yapmanız gereken tek şey tek tek uymak yazılanlara. Şimdiden kolay gelsin...
Kadayıf dolması tarifi için malzemeler
200 Gram Taze Kadayıf
1 Su Bardağı İri Dövülmüş Ceviz
1 Adet Yumurta
1 Su Bardağı Süt
Kızartmak İçin
Yeteri Kadar Sıvı Yağ
Şerbet Malzemeleri
2 Su Bardağı Toz Şeker
2 Su Bardağı Su
1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu
Kadayıf dolması yapılışıÖnce şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve soğutun. Yumurta ve sütü bir kâsede çatalla çırpıp karıştırın. Kadayıftan bir parça alın elinizin ortasına serin ve ucuna bir tatlı kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Cevizli kısımdan başlayarak sıkıca sarın. Kalan malzemeleri aynı şekilde sarın. Sıvı yağı kızartma tenceresinde kızdırın. Dolmaları sütlü karışıma batırıp, fazlasını sıktıktan sonra kızgın yağa atıp çevirerek altın rengini alana kadar kızartın. Dolmaları sıcakken soğumuş şerbete atarak 5 dakika dinlendirin. Daha sonra şerbetten süzerek alın, servis edin.
Kadayıf dolması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakika hazırlanan kadayıf dolması 30 dakikada pişer.
Kadayıf dolması kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi zor olan kadayıf dolması kalorisi 321.
Kadayıf dolması yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kadayıf dolması için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 19,25.