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Kadayıf dolması tarifi: Kadayıf dolması nasıl yapılır?

Erzurum'un dillerdeki tadı: Kadayıf dolması

Doğu Anadolu denilince ilk akla etli yemekleri gelir. Tatlılarının da pek meşhur olduğunu söylemeliyiz. Bir çok damak zevkine hitap eden Erzurum yöresine ait kadayıf dolması çok meşhur. Dilerseniz hemen başlayalım. Peki kadayıf dolması tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadayıf dolması.
Kadayıf dolması.

Evde kolaylıkla yapacağınız bu tarifi ince detaylarıyla ekledik. Yapmanız gereken tek şey tek tek uymak yazılanlara. Şimdiden kolay gelsin...

Kadayıf dolması.

Kadayıf dolması tarifi için malzemeler

200 Gram Taze Kadayıf

1 Su Bardağı İri Dövülmüş Ceviz

1 Adet Yumurta

1 Su Bardağı Süt

Kızartmak İçin

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

Şerbet Malzemeleri

2 Su Bardağı Toz Şeker

2 Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Kadayıf dolması yapılışı

Önce şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve soğutun. Yumurta ve sütü bir kâsede çatalla çırpıp karıştırın. Kadayıftan bir parça alın elinizin ortasına serin ve ucuna bir tatlı kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Cevizli kısımdan başlayarak sıkıca sarın. Kalan malzemeleri aynı şekilde sarın. Sıvı yağı kızartma tenceresinde kızdırın. Dolmaları sütlü karışıma batırıp, fazlasını sıktıktan sonra kızgın yağa atıp çevirerek altın rengini alana kadar kızartın. Dolmaları sıcakken soğumuş şerbete atarak 5 dakika dinlendirin. Daha sonra şerbetten süzerek alın, servis edin.
Kadayıf dolması.

Kadayıf dolması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakika hazırlanan kadayıf dolması 30 dakikada pişer.

Kadayıf dolması kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi zor olan kadayıf dolması kalorisi 321.

Kadayıf dolması yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kadayıf dolması için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 19,25.

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