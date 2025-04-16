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Kağıt toplayıcısı gencin yaptığı örnek davranış hayatını değiştirdi

Kağıt toplayıcısı gencin yaptığı örnek davranış hayatını değiştirdi

12:4216/04/2025, Çarşamba
IHA
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Aslan Kalkay (22)
Aslan Kalkay (22)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Aslan Kalkay, konteynerde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da Aslan Kalkay (22) adlı genç, kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü.


Genç, altınları kuyumcuya götürdü. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrenen genç, altınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı öğrenilen altınlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sahibine teslim edildi.


'Sonuçta herkesin kendi malı mülkü'

Aslan Kalkay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altını bulduktan sonra tabiki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Öte yandan polis tarafından Aslan Kalkay'a iş bulunduğu öğrenildi.

#Muğla
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