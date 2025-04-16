Kağıt toplayıcısı gencin yaptığı örnek davranış hayatını değiştirdi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da Aslan Kalkay (22) adlı genç, kağıt toplayıcılığı yaptığı sırada siyah bir poşet buldu. Poşeti açtığında 6 çeyrek ve 1 yarım altın, 1 madalyon tipi Osmanlı Tuğrası ve 2 altın zincir olduğunu gördü.

Aslan Kalkay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Altını bulduktan sonra tabiki de gerçek altın olduğuna inanmadım herkes gibi. Kuyumcuya gidip teyit ettirdikten sonra direkt karakola getirdim. Fiyatının 300 bin lira civarında olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesin kendi malı mülkü. Kimsenin malı mülkünü almaya hakkım yok. Bana yardımcı oldukları için polise teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.