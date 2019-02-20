Hayat Kapanmayan kütüphanelerin sayısı 5e ulaştı
KÜLTÜR SANAT

Kapanmayan kütüphanelerin sayısı 5'e ulaştı

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı "hiç kapanmayan kütüphane" sayısı 5'e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 21 halk ve çocuk kütüphanesi bulunurken, bu kütüphanelerin bir kısmı haftanın 7 günü saat 20.00'ye, bir kısmı ise saat 22.00'ye kadar açık kalıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2014'te ilk kez Taksim'deki Atatürk Kitaplığı'nda başlattığı "Hiç Kapanmayan Kütüphane Projesi" kapsamında 7 gün 24 saat açık kalan kütüphanelerin sayısı, İstanbulluların yoğun ilgisi ve talebi üzerine kentin birçok ilçesinde yaygınlaşmaya devam ediyor.

Kartal Muallim Cevdet ve Ümraniye Süheyl Ünver kütüphanelerinde cumartesi günü başlatılan 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet uygulamasının ardından, Başakşehir Rasim Özdenören ve Fatih Ahmet Kabaklı kütüphaneleri de 24 saat hizmet vermeye başladı.

Ümraniye Süheyl Ünver Kütüphanesi'nde 35 bin, Fatih Ahmet Kabaklı Kütüphanesi'nde 32 bin 329, Kartal Muallim Cevdet Kütüphanesi'nde 20 bin 378, Başakşehir Rasim Özdenören Kütüphanesi'nde ise 19 bin 555 kitap yer alıyor.

Fotokopi ve ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor

Dergi ve günlük gazete aboneliği bulunan kütüphanelerde öğrencilere, fotokopi ve ücretsiz internet imkanı da sağlanıyor. Ayrıca, gece ders çalışmaya ve araştırma yapmaya gelen öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunuluyor.

Bu 4 kütüphanenin de 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başlamasıyla İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı "hiç kapanmayan kütüphane" sayısı 5'e ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 21 halk ve çocuk kütüphanesi bulunurken, bu kütüphanelerin bir kısmı haftanın 7 günü saat 20.00'ye, bir kısmı ise saat 22.00'ye kadar açık kalıyor.

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