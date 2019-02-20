CHP Üsküdar İlçe Başkanı isyan mektubu yazdı: Adayımızın projesi bile yok

İstanbul'da sandıktan ilk sırada kimin çıkacağının en çok merak edildiği yerlerden biri olan Üsküdar'da CHP teşkilatı, parti adayı ve genel merkez arasında kriz yaşanıyor.

Türkiye her geçen gün seçim atmosferine daha da girerken, partilerin aday listelerini dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesiyle yeni bir dönem daha başladı.

Adayların netleşmesinin ardından özellikle saha çalışmalarının daha da artması, başkan adayının halkla daha sık bir araya gelerek, onların görebileceği yerlerde yayınlanacak reklamlarla seçim çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

OYNAT 00:25 CHP vatandaşla dalga geçti İstanbul'daki bir tanzim satış noktasından ucuza sebze alanların olduğu yere yanaşan CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun 'domates, biber, patlıcan' şarkısı çalınarak vatandaşlarla adeta dalga geçildi.

Merkezle ilçe arasında koordinasyon yok

Ancak aday belirleme döneminde teşkilatların hemen hepsinin istifa noktasına geldiği CHP'de isimleri netleşen adayların dahi teşkilatlarla birlikte çalışamadığı, parti merkezince ilçe yönetimiyle koordine edilmeden belirlenen isimlerin seçimi kazanmaktan çok uzak bir durumda olduğu ortaya çıktı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Olcay Kurt imzasıyla Genel Merkeze gönderilen bilgi notunda partinin, adayın ve teşkilatın bölgedeki durumu net bir şekilde gözler önüne serildi.

"Üsküdar Belediye Başkanı adaylığına atanan Ahmet Kılıç ve seçim kampanyası" konu başlığı ile 'acil' koduyla hazırlanan raporda "Yürütülen seçim kampanyasıyla ilgili kaygılarımız var" ifadesi kullanıldı.

CHP Üsküdar İlçe yönetimince Genel Merkeze gönderilen raporun ilk sayfası.

Üsküdar'da iki farklı liste teslim edildi

"Başkan adayı Kılıç, adaylık için birlikte yarıştığı 5 kişiyle işbirliği göstermemiş ve onların tecrübelerinden yararlanmak adına bir girişimi olmamıştır" bilgisinin paylaşıldığı yazıda şöyle devam edildi:

"Belediye Meclis Üyelerinin belirlenmesi sürecinde ne ilçe yönetimi ne mahalle örgütleri ile ne de diğer başkan adaylarıyla herhangi bir istişarede bulunulmamış, ilçe yönetiminden ayrı olarak ikinci bir liste hazırlamıştır.

Şuanda Üsküdar Belediye Meclis Aday Listesi iki farklı aday listesinden oluşmaktadır. Belediye Başkan Adayı ile İlçe Başkanı arasında mutabakat istemediğinden İlçe Başkanlığı listesi de imzalı ve mühürlü olarak İstanbul İl Başkanlığı'na sunulmuştur.

Adayın seçime yönelik hiç bir hazırlığı yok

Başkan adayı Kılıç'ın seçimlere yönelik en ufak bir hazırlığının dahi olmadığının vurgulandığı rapora göre, bu dönemde İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri olan Üsküdar'da yalnızca 1 adet seçim ofisi açıldı. Ancak bu açılışta da herhangi bir tören yapılmadı.

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Mahalle temsilcilik büroları açılmadı

Raporun bir diğer dikkati çeken yönüyse Başkan Kılıç'ın 16 mahallede irtibat bürosu kurulması yönünde mahalle teşkilatları ile görüştüğü, buralara ödenecek ücretleri kendi cebinden karşılayacağını belirttiği ancak sonrasında mahalle teşkilatlarından gelen telefonların hiç birine çıkmadığı ve hiçbir mahallede söz verdiği halde seçim irtibat bürosu kurulamadığı gibi olayların anlatıldığı kısımlar oldu.

CHP Üsküdar Yönetimince Genel Merkez'e gönderilen raporun ikinci sayfası.

Sandık eğitimleri için gerekli olan yazılar bastırılamadı

"İlçe yönetimi tarafından geçen seçimde bastırılan seçim yasası genelgesinin bu seçimde de bastırılması istenmiş ancak Başkan adayı ve kurmay ekibi tarafından bu yönde de adım atılmamıştır" denilen rapor şöyle devam etti:

"Reklam videosu dahi tarafımızca yapılmış, aday netleştikten sonra Ali Kılıç bu videoyu kullanmaya başlamış, video ücretini isteyen reklam şirketine parası ödenmemiştir. Bu reklamın parası dahi ilçe başkanlığımızca karşılanmıştır.

Başkan Adayı Kılıç'ın ne profesyonel bir ekibi, ne de seçim kazandıracak bir söylemi, seçim hazırlığı yoktur. Kaldı ki adayımızın sahada anlatabileceği ve altını doldurabileceği tek bir projesi, söylemi dahi yoktur.

Emekçilerin halinin ne olacağını biz de merak ediyoruz

CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu'na sunulan raporda "Üsküdar'daki mevcut seçim çalışmalarında en zaruri harcamaları bile öz kaynaklarımızdan karşılamak zorundayız" bilgisi de paylaşıldı.

CHP Üsküdar yönetimince Genel Merkez'e gönderilen raporun 3. sayfası.

Saha çalışmalarının henüz tam anlamıyla başlamadığına vurgu yapılan raporda şu ifadelere yer verildi:

"İleride ihtiyaç olacak çadır, stant ve benzer ekipmanların karşılanması ve buralarda çalışacak örgüt emekçilerinin ısınma, yemek ve diğer ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda endişelerimiz oluşmuştur.

İlçemize her gün daha önce CHP'ye oy vermemiş kesimden insanlar gelip adayımızın dahada görünür olmayışından dolayı endişelerini dile getirmekte ve maddi temelli öneriler getirmektedir.

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CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı Adayı Ali Kılıç.

Mevcut durumun vahameti madde madde Genel Merkez'e bildirildi

Söz konusu raporun sonunda mevcut durumdaki sıkıntılar madde madde sıralandı. Parasal sıkıntılardan dolayı mahallelerde seçim büroları açılamamaktadır. Giydirilmiş ve dahaya çıkarılmış hiçbir aracımız yoktur. Örgütümüz hayal kırıklığı yaşamaktadır. Başkan adayı örgütsel bütünlüğü sağlayamamıştır. Esnaf ziyaretleri 5-10 kişi ile yürümektedir. Başkan adayının sosyal medya hesapları amatörce yürütülmekte, herhangi bir profesyonel destek alınmamaktadır.

Seçimleri kaybetme endişesi taşıyoruz

Raporda son olarak CHP'nin Üsküdar'da seçim kaybetme endişe taşıdığı kaydedilirken, "Bütün bu yaşananlar ışığında bizler bu seçimi kazanmak için tüm koşullar uygunken, çok büyük bir fırsatın maddi sıkıntılardan ve profesyonel bir ekiple götürülememesinden dolayı kaybetme endişesi taşıdığımızı sizlere iletmek istedik" ifadeleri kullanıldı.