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KANSER

8. Onkoloji Günleri Muş'ta düzenlendi

Kapı kapı gezip kanseri anlattılar

Bu sene 8.si düzenlenen Uluslararası Onkoloji Günleri’ne gelen 20 ülkeden doktorlar ve gençler kapı kapı gezerek kanserden korunma yollarını anlattı.

Yeni Şafak
“Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri”ni düzenlemeye başladıklarını ifade eden Yüce, “Düzenlediğimiz çalıştaylarla kansere karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz&quot; dedi.
AA
“Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri”ni düzenlemeye başladıklarını ifade eden Yüce, “Düzenlediğimiz çalıştaylarla kansere karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.
“Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri”ni düzenlemeye başladıklarını ifade eden Yüce, “Düzenlediğimiz çalıştaylarla kansere karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz&quot; dedi.
AA
“Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri”ni düzenlemeye başladıklarını ifade eden Yüce, “Düzenlediğimiz çalıştaylarla kansere karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Muş'ta "Uluslararası Onkoloji Günleri" düzenlendi. Sağlık Bakanlığı, Muş Valiliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) TİKA, Erasmus ve Eurodesk’in katkılarıyla Muş Alparslan Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılan programa 20 ülkeden, 81 ilden bilim insanları, siyasetçiler ve kanser hastaları katıldı. Program öncesi "kanser" konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Programda Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, "meme kanserinde erken teşhis ile tedavide yöntem" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce, "Uluslararası Onkoloji Günleri"ni bu yıl 8'inci kez düzenlediklerini söyledi. Bu yılki programı "akciğer ve meme kanseri" temasıyla düzenlediklerini anlatan Yüce, "Programın amacı kanser hastalarının bir araya gelip diyalog kurmaları, sivil toplum kuruluşlarının da kendilerini geliştirmeleridir." dedi.

KAPI KAPI GEZDİLER

2007 yılından beri Muş’ta kamu kurumları, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, gençlik merkezleri ve gençlik sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, her yıl farklı bir temayla “Uluslararası Yeşeren Bir Bitki Onkoloji Günleri”ni düzenlemeye başladıklarını ifade eden Yüce, “Düzenlediğimiz çalıştaylarla kansere karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Çok değerli doktorlarla birlikte gerek hastalara ve hasta yakınlarına gerekse tüm vatandaşlara kadın kanserleri ve akciğer kanseri ile mücadelede tanıdan tedaviye, kanseri önleme yollarına kadar tüm bilgileri aktarmaya çalıştık” diye konuştu. Program öncesinde Muş’ta 20 ülkeden gelen gençler ve doktorlarla kapı kapı gezerek kansere dikkat çekmek istediklerini söyleyen Yüce, “Avrupa Gençlik Programları aracılığıyla gönüllü gençlerin kente kanser hakkındaki bilgi ve deneyimlerini aktarmak ve konuyla ilgili yeni bilgiler öğrenmek için geldiğini söyledi.

KENYA’DAN KANSERİ ÖĞRENMEK İÇİN GELDİ

Kongrede sigara bırakma metodları, kanseri önlemenin yolları, kanser hastalığında hasta-hekim ilişkisi, kanser tedavisi konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları vatandaşlara anlatıldı. Programa Kenya'dan katılan Semi Simeyu, ülkelerinde kanserin çok sık görüldüğünü belirterek, "Türkiye'ye kanserle mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinmek için geldim. Türkiye'de alanlarında çok iyi doktorlar var. Bilgilerinden, tecrübelerinden faydalanmak, kanserle mücadele etme tekniklerini görüp ülkemize taşımak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AMAÇ DİKKAT ÇEKMEK

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ve Reformlar Merkezi Proje Departmanı Müdürü Doktor Samina Babazade ise programın çok faydalı geçtiğini vurgulayarak, "İki ülke arasında tecrübe ve bilgiyi paylaşmak bizim için çok önemli. Burada birçok yeni bilgi edinerek ülkeme gideceğim ve ülkemde bu programa benzer bir program gerçekleştirmeyi istiyorum. Bu etkinliğe katılanları da ülkemize bekliyoruz" ifadesini kullandı. Azerbaycan'dan kente gelen Şehlan Mirzazade de amaçlarının kansere dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, "Ana temamız akciğer ve meme kanserinin erken teşhisini anlatmak. Kentteki caddelerde ve kafeleri gezerek insanları bilinçlendirdik” dedi.

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