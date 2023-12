Kitap ekleri bizim okuma haritamız

İlk sayısından bugüne yayıncılar arasında ayrım gözetmeden, nitelikli kitapları bulup öne çıkarmaya devam eden Yeni Şafak Kitap ekinde bahsi geçen kitaplar kadar, yazarlar ve eleştirmenler arasında da her sayımızda olduğu gibi bu yazımızda da çok sesliliğe yer vermeye özen gösterdik. Her biri farklı fikir dünyasına sahip, farklı mecralarda yayın yapan ya da farklı mecraların sıkı takipçisi olan yazar, akademisyen ve eleştirmenlere “Toplumda okuma kültürünü oluşturmada gazetelerdeki kitap tanıtımları, yazı ve eleştirileri ve kitap eklerinin ne kadar etkili oluyor?” sorusunu sorduk.

Şu an elinizde tuttuğunuz ekimiz, ilk günden bugüne hem yeni kitapların tanıtımı için hem de yazı serüvenine ilk adımı atan yazarlar için geniş bir imkân sunuyor. Her geçen gün kitap sayısını artıran yayınevlerinin değerli kitaplarını vitrinine taşıyor. Böylece kitabın peşine düşenler kadar, tevafuken kendisi ile karşılaşanları da içine çekiyor. Gazete okurunun kitap ekleriyle kurduğu bağlantıyı uzun yıllardır farklı mecralarda kitaplar hakkında yazılar yazan öykücü ve inceleme yazarı Necip Tosun, “Bir gazete aldığında gazete okuru, kitap tanıtımlarıyla karşılaşır. Onu kitap okuru yapabilir mi kuşkusuz bilinmez ama ona en azından bir seçenek sunar” cümlesiyle özetliyor. “İnsanlar iyi kitaplar okumak istiyor” diyen editör Kadir Yılmaz ise etraflarında danışabilecek kimseyi bulamayanlara iyi kitapla buluşturmanın alternatif yollarından biri olan gazete ve dergilerin kitap eklerini işaret ediyor.

Kitapları, kitap meraklılarını bir araya getiren yayınımız yalnızca gazete okurlarına ulaşmıyor. Günlük gazete okumasa da her ayın 15’inde kitap kokusunu takip edip bayiye koşan isimler var. Kendisini 40 yıllık bir “tiryaki” olarak niteleyen Prof. Dr. Mustafa Kara, “Hafta içinde gazete almayıp sadece kitap ekinin verildiği gün gazete alan okuyan insanlar tanıyorum” diyor. Uzun zamandır Karar gazetesinde kitap tanıtımları yazan yazar Taner Ay, aynı zamanda beğenerek takip ettiği kitap tanıtımlarının Karar gazetesinde yer aldığının altını önemle çiziyor ancak aynı zamanda farklı fikir dünyasını temsil eden her gazetenin eklerini de ilgiyle takip ediyor. Mustafa Tahralı ise kendi alanları tasavvuf ve musikiye dair gizli ya da kenarda kalmış pek çok eser verildiğini, okurun hepsinden haberdar olmasının mümkün olmadığını belirterek, bu anlamda kitap eklerinin bir aracı olduğunu söylüyor.

“Gazete okuru, bir gazeteyi günlük iç ve dış olaylardan haberdar olmak için alır. Dolayısıyla edebiyat-sanat-kültür onun gazeteden beklentileri içinde değildir. Ama gazete çok yüksek bir okur kitlesine ulaşan yayın organıdır. Bu anlamda edebiyat-sanat-kültürün her alandan dışlandığı bir dönemde, gazetelerin kitap ekleri vermesi her açıdan oldukça değerli” ifadelerinde bulunan Necip Tosun, kitap eklerinin bir dergi olmadığı için özellikle “gazete okuru”na kitaptan haberler verdiğini anlatıyor. Tosun, “Bu anlamda yayınevlerinin kitaplarının tanıtımı için bu geniş bir imkân. Bir gazete aldığında gazete okuru kitap tanıtımlarıyla karşılaşır. Onu kitap okuru yapabilir mi kuşkusuz bilinmez ama ona en azından bir seçenek sunar” diyor. Ayrıca gazete kitap eklerinin aktüaliteyi takip ettiği için aylık dergilerden daha avantajlı olduğunu söyleyen Tosun, “Elbette, kitap ekleri bir dergi değildir ve sanat edebiyat ürünleri yayınlamaz. Diğer yandan gazete eklerinden akademik tahliller de beklenmez. Bir ilk izlenim olarak eleştiriler, kitap tanıtma yazıları eklerde yer alır. Böyle de olması lazım çünkü doğrudan gazete okuruna verilen bir ektir” açıklamasını yapıyor. “Kitap ekleri yayınlarında dengeli, adil, kapsayıcı bir yayın izlemeli. Tek bir bakışın, kanonik bakışın değil, genel okurun nitelikli kitap ihtiyacına yönelik bir tutum içinde olmalı” ifadelerini kullanan Tosun, özellikle okuma kültürü oluşturabilmek için bir yayın siyaseti izlemesi gerektiğinin altını şu sözlerle çiziyor. “İyi, nitelikli kitabı öne çıkarmalı, bir tanıtım karmaşasına sebep olmamalı, her şeyin bulunduğu bir kitap çöplüğüne dönüşmemelidir. Gazete köşe yazarlığı gibi kitap ekleri köşe yazarlarına yer vermemeli, aktif, canlı bir eleştiri anlayışı gözetmeli. Yayıncının, yazarın emeklerini görmeli, nitelikli kitapları tespit edecek bir sisteme sahip olmalıdır. Kuşkusuz kitap eklerinin en önemli yönlerinden biri de yayıncılardır. Bu işin ticari boyutu var ve reklamla yürüyor bir çeşit. Ticari hayatın gerekleri yerine getirilmeli ama yayıncılar arasında ayrım gözetilmemeli, nitelikli kitaplar bulunup öne çıkarılmalıdır.” Yeni Şafak Kitap’ın çıktığından bu yana bu kaliteyi ve düzeyi tutturmuş bir yayın yaparak arşivlik yayınlara imza attığını söyleyen Tosun, “Nice sayılara…” temennisinde bulunuyor.