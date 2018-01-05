Kızları öldürülen anne Müge Anlı'ya katıldı

Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesi Dilek Çakır, konuk olduğu programda anlattıklarıyla hem sunucu Müge Anlı'yı ağlattı. Türkiye'yi derinden sarsan bu olayın önüne geçilebileceğini söyleyen anne Dilek Çakır, kimsenin kendisine destek çıkmadığını söyledi.

Şiddetin evledikten sonra başladığını söyleyen Çakır, "Buraya çıkamamın tek sebebi korkmayın. Ben korkmadım çocuklarımla iki göz odada günlerce kaldım. Ben çocuklarımı hiç bir zaman vermek istemedim. Ama başaramadım, kollayamadım onları. Benim tanıştığımda şiddet eğilimi yoktu. Evlendikten sonra başladı. İlk kızımın doğduğunda aldır diye çok uğraştı" dedi.

Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi.

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