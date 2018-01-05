Bir annenin yaşayacağı en büyük acı

İstanbul-Maltepe’de cinnet geçiren babaları Ali Yardım tarafından tüfekle vurularak öldürülen iki minik kız çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene evlatlarının emzikleriylekatılan anne DilekYardım herkesi duygulandırdı. 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri, dün Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Sancaktepe Hazreti Ali Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törende acılı anne Dilek Yardım güçlükle ayakta durdu.

Elif Mina 4, Miray Hira 2 yaşındaydı

BENİM KUZULARIM GİTTİ

Evlatlarının tabutunun başında gözyaşı döken acılı anne Yardım, “Hiçbiriniz sahip çıkmadı. Hepinize yalvardım. Benim yavrularım gitti, benim kuzularım gitti. Kollamadınız bizi, korumadınız bizi. Hiçbirinizi istemiyorum, gidin buradan. Ne olur uyan anneciğim, emziklerini getirdim, ne olur uyan Elif” diye feryat etti. Sinir krizi geçiren anne, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldı. Bu acı tablo, çocukların yakınları ve cemaati ağlattı.

REKLAM

NAMAZDA EN ÖNDE SAF TUTTU

Anne, daha sonra cenaze namazında cemaatin en önüne geçerek tek başına saf tuttu. Bu sırada, yanında getirdiği iki çocuğunun emziklerini öptü. Elif Mina ve Miray Hira’nın cenazeleri, öğleyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe’deki Yenidoğan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tabutlarını omuzladı

Acılı anne Dilek Yardım, kılınan cenaze namazının ardından evlatlarının tabutlarına yakınlarıyla birlikte omuz verdi.