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Kuru soğuk geliyor: Uzman isim tarih verip uyardı

Türkiye gelecek haftadan itibaren ‘amansız elli’ soğuklarının etkisi altına giriyor. Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, "Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu, 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi koymuşlardır" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuru soğuk geliyor: Uzman isim tarih verip uyardı
​Türkiye gelecek haftadan itibaren ‘amansız elli’ soğuklarının etkisi altına giriyor.

Yüksek Meteoroloji Mühendisi Ahmet Köse, Türkiye’de gelecek haftadan itibaren “amansız elli” soğuklarının yaşanacağını bildirdi. Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını “amansız” kelimesinden aldığına dikkati çekerek, “Amansız kelimesi mana olarak ‘aman vermez, hoşgörüsüz, zalim’ olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir” diye konuştu.

11 OCAK’TA BAŞLAYACAK

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak’ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin “omega blokajı” nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, “Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak’tan itibaren yaşanmaya başlayacak. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür” dedi. Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, “amansız elli” soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

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