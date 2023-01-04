Alpler’de karsız kış: Kayak merkezleri sezonu açamadı

Geçen yıllarda bu dönemlerinde kayak sezonunu açan Avrupa’nın en önemli kış merkezlerinden Alpler’de küresel ısınma acı yüzünü gösterdi. Yılın bu zamanlarında karla kaplı olması gereken Avrupa’nın zirvesine, neredeyse hiç kar yağmadı. Düşük yağış miktarı nedeniyle kayak merkezleri misafir ağırlayamazken, Avusturya’daki Innsbruck, İsviçre’deVillars-Sur-Ollon ve Crans-Montana ve Almanya’daki Lenggries kayak merkezlerindeki pistlerde kar çimlerin üstünü dahi örtemedi.

REKOR SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ

Uzmanlar Alpler’deki düşük kar yağışını küresel ısınmanın acı yüzü olarak yorumladı. Kıta genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Polonya’da eksi derecelerde olması beklenen hava sıcaklıkları önceki gün 10 dereceyi gördü. Fransa’da Jura sıradağlarında yer alan Delemont Meteoroloji İstasyonu, 1 Ocak’ta ortalama 18,1 derecelik rekor bir sıcaklık ölçümü duyurdu. Geçtiğimiz yıl hem İsviçre hem de Fransa’nın yaşadığı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.