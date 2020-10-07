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Kuru üzümün faydaları: Kuru üzüm nelere iyi gelir?

Kuru üzümün faydaları: Kuru üzüm nelere iyi gelir?

Zengin besin değeri ile meyveler arasına önlemi bir yere sahip olan üzüm, hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak her mevsim tüketilmekte. Yüksek oranda potasyum ve kalsiyum vitaminlerini içerisinde barındıran kuru üzüm tatlılardan yemeklere salatalardan çerezlere kadar girdiği her ürünü lezzetlendiriyor. Peki, kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzüm nelere iyi gelir? Yüksek besin değeri ile insan vücuduna önemli ölçüde fayda sağlayan kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kuru üzümün sağlığa yararı yetişkinler kadar çocuklar için de önemli. İçerisinde yer alan demir ve antioksidanlar sayesinde insan vücudunda çok büyük faydaların olan kuru üzümün şeker oranı yüksek olduğundan iyi bir enerji kaynağı. Üzümün bilinmeyen de pek çok faydası var.

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Yeşil üzümün kurutulmuş hali olan kuru üzüm, bir beslenme merkezi. Çok çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengin olan kuru üzüm çiğ olarak yenebilir, hamur işleri haline getirilebilir veya kuru üzüm suyu konsantresine dönüştürülebilir. Ayrıca yulaf ezmesi ve diğer kahvaltılık tahıllarla karıştırıldığında besinlerin lezzetini artırır. Kuru üzümün ilginç faydaları da var.

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Strese karşı her gün bir avuç kuru üzüm yenmesi tavsiye ediliyor. Peki, kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzüm nelere iyi gelir? Yüksek besin değeri ile insan vücuduna önemli ölçüde fayda sağlayan kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor.

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Kuru üzümün faydaları?

Kurutulmuş olan üzüm kansızlığı önler, kan yapar

Kilo vermeye yardım eder

Kuru üzüm içeriğinde bulunan antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirir, üst solunum yolları hastalıklarının önüne geçer.

Kurutulmuş olan bu şifa deposu besin kanser oluşumunu engeller, kanserli hücrenin iyileşmesinde önemli rol oynar.

Bakır ve magnezyum açısından zengin olan bu mucizevi besin kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Kuru üzümün sinir hücrelerini güçlendirir, unutkanlığı önler.

Tansiyonun düşmesini sağlar ayrıca kan basıncını dengeler.

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Greyfurtun faydaları: Greyfurt nelere iyi gelir?

Kuru üzüm neye iyi gelir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur.

Kolesterol seviyesini düzenler.

Romatizmal hastalıkları engeller.

Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir.

Uzun süre tokluk hissi sağlar.

Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini sağlar.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir.

İçeriğindeki boron minerali sayesinde kalsiyum emilimini kolaylaştırır ve kemik sağlığını güçlendirir.

Kuru üzüm kabızlığı önler.

Aralıklı oruç ne kadar etkili?
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Dini literatürde “oruç”, belirli bir zaman diliminde yemek yemeye izin vermeyen bir ibadet olarak bilinir. İslamiyet’ten Hristiyanlık’a Musevilik’ten Budizm’e birçok dinde olan bu ibadetin, bireysel ve toplumsal faydalarının yanı sıra insan sağlığına da katkılarının olduğu konusunda tıp uzmanları hemfikir. Sağlıklı kilo verme konusunda arayış içinde olan günümüz insanı, şimdi de orucun faydalarından esinlenerek ‘aralıklı oruç tutma diyetini’ oluşturdu.
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Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “Araştırmalar, insanların aralıklı oruç diyetlerine diğer diyetlerden daha çok sadık kaldıklarını gösteriyor. Ancak bu diyette hızlı sonuçlar beklemeyin. Aralıklı oruç tutarken, insanlar oldukça yavaş kilo verme eğiliminde. Konu kilo vermekse, yavaş ve istikrarlı olmak, uzun vadede daha başarılı ve sürdürülebilirdir” diyor.
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Aralıklı oruç, kişinin ne zaman veya ne kadar yediğini, bazen de her ikisini de kısıtlıyor. Zaman kısıtlamalı yeme, yalnızca belirli bir zaman aralığında, genellikle sekiz saat boyunca, tek bir günde yemek yemeyi içeriyor. Örneğin, yalnızca sabah 9'dan akşam 5'e kadar yemek yiyen kişi, diğer 16 saat boyunca oruç tutuyor. Birol Saygı, aralıklı oruç tutma diyetinde farklı yaklaşımlar olduğunu, en popüler versiyonun ise 5:2 diyeti olduğunu belirtiyor.
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Saygı, bu diyet yaklaşımını şöyle açıklıyor: “Gün aşırı ve tam gün oruç tutmak, aslında katı oruç tutmayı içermez. Bunun yerine, hafta içinde yediğiniz yiyeceği azaltarak kendinizi günde sadece 400 ila 600 kalori ile sınırlandırdığınız iki veya daha fazla gün seçersiniz. Haftanın diğer günlerinde normal yeme düzeninizi takip edersiniz. Popüler bir versiyon olan 5:2 diyetinde, normal olarak beş gün yemek yersiniz; ardından kalorilerinizi iki ardışık olmayan günde kısıtlarsınız. Gün aşırı oruç tutarken, her gün kalori kısıtlı bir diyet yersiniz.”
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Fazla kilolu veya obez insanların da aralıklı oruç tutma diyetini deneyebileceğini söyleyen Saygı, insanın evrimsel süreciyle bu diyetin uyumlu olduğu kanısında. “İnsan, gündüz-gece döngüsüyle uyumlu olarak gelişti. Metabolizmamız, gündüz yemek yeme ve gece uyku dönemlerinde en iyi çalışacak şekilde adapte oldu. Birçok çalışma, gece yemek yemenin kilo alımı ve diyabetle yakından bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Hatta gece yarısı atıştıran erkeklerde daha yüksek kalp krizi riski bulunduğu bilinmekte” diyen Saygı, periyodik oruç tutmanın yağ yakma sürecini tetikleyeceğini şu sözlerle anlatıyor:
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“Periyodik oruç tutma, düşük karbonhidratlı veya keto diyetinde meydana gelen yağ yakma sürecini tetikler. Keto, vücudunuz glikozu bitirdiğinde (tercih edilen enerji kaynağı) ve depolanan yağı yakmaya başladığında devreye giren metabolik süreç olan ‘ketozun’ kısaltmasıdır. Keto diyeti, glikoz sağlayan karbonhidratlardan kaçındığınız için sizi çok daha uzun süre ketozda tutar. Böylece yağ, tercih edilen yakıt kaynağı haline gelir.”
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Saygı’nın verdiği bilgiye göre bazı beslenme uzmanları, tipik olarak yüksek miktarda et ve yumurta içeren keto diyetlerinin kalbi zorlayabileceğinden endişe ediyorlar. Bu yüzden aralıklı oruç tutmak diyetinde, özellikle kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen besinler açısından zengin olan tam tahıllar, kuruyemişler, baklagiller, meyveler ve sebzelere yer verilmeli. Bununla birlikte, aralıklı oruç diyetleri tipik olarak hangi yiyecekleri yemeniz gerektiğini belirtmiyor.
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Bu durumun bazı beslenme uzmanlarını rahatsız ettiğini vurgulayan Saygı, “Örneğin, haftada beş gün hamburger ve patates kızartması yemek ve düşük kalorili gününüzde tek bir kahvaltılık sandviç yemek sağlıklı olmaz. Ancak herhangi bir diyetle değişiklikleri hafifletmek genellikle iyi bir fikirdir. 5:2 diyeti veya zaman kısıtlı yemek yemeyi deneyerek aralıklı oruç diyetine başlayabilirsiniz. Kilo vermeye başladığınızda, yavaş yavaş daha sağlıklı yiyecekleri seçmeniz çok önemli” diye konuşuyor.
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Aralıklı oruç tutma diyetinde hızlı kilo vermenin beklenmemesi gerektiğini söyleyen Profesör Saygı, diyetin olumlu yönünü ise şöyle anlatıyor:
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“Tam veya gün aşırı oruç tutmayı deneyen insanlar, belirli yiyeceklerde kaç kalori olduğunu çabucak fark ederler. Bu, daha doyurucu ancak daha düşük kalorili yiyecekleri seçmelerine yardımcı olur. Ancak sürekli kalori hesabı yapmadıkları için diyetin sürdürülmesi daha kolaydır.”
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Peki bu yeni diyeti herkes deneyebilir mi?
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“Aralıklı oruç tutma diyetini denemeden önce; doktorunuz veya beslenme uzmanı ile konuşmalısınız. Öğün atlamak ve kalorileri ciddi şekilde sınırlamak, diyabet gibi belirli rahatsızlıkları olan kişiler için tehlikeli olabilir. Kan basıncı veya kalp hastalığı için ilaç alan bazı kişiler, normalden uzun oruç dönemlerinde sodyum, potasyum ve diğer mineral dengesizliklerine daha yatkın olabilir.”
Aralıklı oruç ne kadar etkili?
Sonu gelmeyen diyet hikayelerinden sıkılanların imdadına, son günlerin en popüler diyeti olan 'aralıklı oruç tutma diyeti' yetişiyor. Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “İnsanların aralıklı oruç tutma diyetine daha sadık kaldıkları biliniyor. Ancak bu diyette hızlı sonuçlar beklemeyin. Aralıklı oruç tutarken, insanlar oldukça yavaş kilo verme eğiliminde. Yine de konu kilo vermekse, yavaş ve istikrarlı olmak, uzun vadede daha başarılıdır” diyor. Peki, aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Aralıklı oruç ne kadar etkili?


Elma sirkesinin faydaları
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Banyo yaptığınız suya 1 bardak sirke eklerseniz vücudunuz toksinlerden arınacaktır.
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Sirke gözenekleri sıkılaştırır ve kirleri temizler. Elma sirkesi ve sade sodayı bir pamuğa damlatıp cildinize sürün ve yarım saat bekleyin mucizevi şekilde bebek gibi bir cilde sahip olduğunuzu göreceksiniz.
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Banyodan sonra koltukaltınıza ufak bir miktar sirke sürerseniz deodorant görevi görecektir. Ayrıca anti bakteriyel özelliği sayesinde kötü kokuyu da engeller.
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Güneş yanıklarına iyi geldiği bilinen sirke, yanan bölgeleri soğutur. Islak bir beze bir miktar sirke döküp yanıklara hafifçe uygulayabilirsiniz. Ciddi yanıklarda mutlaka doktora başvurmak gerektiğini unutmayın.
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Ayaklarınızın yumuşamasını ve kötü kokulardan arınmasını istiyorsanız ayaklarınızı yıkadığınız suya bir miktar sirke dökün ve 15 dakika bekletin.
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Varis, eninde sonunda tüm kadınları etkileyen can sıkıcı bir durumdur. Bir miktar pamuğa sirke damlatın ve yatmadan önce varisli bölgeye uygulayın. Bu sayede tüm gün üzerine yük binen bacaklarımız dinlenecektir.
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Şampuan ve diğer ürünler saçlarınızı zamanla soluklaştırır. Şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra bir bardak ılık suya karıştırdığınız elma sirkesini saçlara uygulayın. 2 dakika bekletip durulayın.
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Uçuğunuz varsa sirke uygulayabilirsiniz. Sirke, uçukların kurumasını hızlandırır. Elbette kullanmadan önce doktorunuza danışın.
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Bir kaşık sirke ve yarım bardak suyu karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Kötü nefese neden olan bakterilere karşı etkili olacaktır.
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Yattığınız yastığa damlatacağınız sirke boğazınıza muhteşem bir etki yapacaktır. Elma sirkesinin kokusu boğazınızı rahatlatırken gece boyunca daha az öksürmenizi sağlar. Yastığınıza birkaç damla elma suyu sirkesi damlatın ve tatlı bir uykuya dalmaya çalışın.
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Elma sirkesinin faydaları
Elma sirkesinin faydaları
Elma sirkesi, sayısız faydası ve farklı kullanım alanıyla, sadece salata sosu olmaktan çok daha fazlasını hak etmektedir. Sebep ne olursa olsun elma sirkesini günlük hayatımıza dahil etmek gerekiyor.


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