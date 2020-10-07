Kuru üzümün faydaları: Kuru üzüm nelere iyi gelir?
Kuru üzümün faydaları: Kuru üzüm nelere iyi gelir?
Zengin besin değeri ile meyveler arasına önlemi bir yere sahip olan üzüm, hem taze olarak hem de kurutulmuş olarak her mevsim tüketilmekte. Yüksek oranda potasyum ve kalsiyum vitaminlerini içerisinde barındıran kuru üzüm tatlılardan yemeklere salatalardan çerezlere kadar girdiği her ürünü lezzetlendiriyor. Peki, kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzüm nelere iyi gelir? Yüksek besin değeri ile insan vücuduna önemli ölçüde fayda sağlayan kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor.
Kuru üzümün sağlığa yararı yetişkinler kadar çocuklar için de önemli. İçerisinde yer alan demir ve antioksidanlar sayesinde insan vücudunda çok büyük faydaların olan kuru üzümün şeker oranı yüksek olduğundan iyi bir enerji kaynağı. Üzümün bilinmeyen de pek çok faydası var.
Yeşil üzümün kurutulmuş hali olan kuru üzüm, bir beslenme merkezi. Çok çeşitli vitamin ve mineraller bakımından zengin olan kuru üzüm çiğ olarak yenebilir, hamur işleri haline getirilebilir veya kuru üzüm suyu konsantresine dönüştürülebilir. Ayrıca yulaf ezmesi ve diğer kahvaltılık tahıllarla karıştırıldığında besinlerin lezzetini artırır. Kuru üzümün ilginç faydaları da var.
Strese karşı her gün bir avuç kuru üzüm yenmesi tavsiye ediliyor. Peki, kuru üzümün faydaları nelerdir? Kuru üzüm nelere iyi gelir? Yüksek besin değeri ile insan vücuduna önemli ölçüde fayda sağlayan kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor.
Kuru üzümün faydaları?
Kurutulmuş olan üzüm kansızlığı önler, kan yapar
Kilo vermeye yardım eder
Kuru üzüm içeriğinde bulunan antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminin güçlendirir, üst solunum yolları hastalıklarının önüne geçer.
Kurutulmuş olan bu şifa deposu besin kanser oluşumunu engeller, kanserli hücrenin iyileşmesinde önemli rol oynar.
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Bakır ve magnezyum açısından zengin olan bu mucizevi besin kemiklerin güçlenmesini sağlar.
Kuru üzümün sinir hücrelerini güçlendirir, unutkanlığı önler.
Tansiyonun düşmesini sağlar ayrıca kan basıncını dengeler.
Kuru üzüm neye iyi gelir?
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur.
Kolesterol seviyesini düzenler.
Romatizmal hastalıkları engeller.
Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir.
Uzun süre tokluk hissi sağlar.
Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini sağlar.
Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.
Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir.
İçeriğindeki boron minerali sayesinde kalsiyum emilimini kolaylaştırır ve kemik sağlığını güçlendirir.