Greyfurtun faydaları: Greyfurt nelere iyi gelir?

Yaygın olarak daha çok Çin'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen greyfurt, Aslında tatlı portakal ile çapraz bir melez meyve olarak ilk olarak Batı Hint Adaları olan Barbados'da yetiştirilmekte. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelen greyfurtun suyu da oldukça faydalı.
Ekşi ve hafif acı tadıyla subtropikal narenciye çeşidi olan greyfurt, hafif sarı kalın bir tabakaya sahip. İç kısmı portakala benzese de çok sulu. Kırmızı ve beyaz renklerde yetişiyor. Bazıları çekirdeksiz yetişir, bazılarında ise tohumlar bulunur. İçeriğinde vitamin ve mineraller sayesinde greyfurt hastalıklara karşı ajan görevi görüyor.
Sağlık açısından çok faydalı olan birçok vitamin, mineral ve besin içeren greyfurt, son yıllarda bütün dünyaya yayıldı. Ülkemizde ise neredeyse son 10 yılıdır oldukça popüler. Çok yaygın olarak tüketilen greyfurtun faydaları neler? Greyfurt nelere iyi gelir?
Greyfurtun faydaları neler?
Özellikle lif açısından çok zengin olan greyfurt, protein açısından da oldukça verimli. Yok denecke kadar az kolesterol içerir. İçeriğinde farklı çeşitlerde yağlar da bulunduran greyfurt, folatlar açısından da şanslı bir meyve.
Greyfurt aynı zamanda Niasin, Pantotenik asit, Piridoksin, Riboflavin, Tiamin, A vitamini ,C vitamini ,E vitamini ve K vitamini içermekte. Potasyum açısından da çok zengin olan greyfurt, minerallerle donatılmış bir meyve. Kalsiyum, Bakır, Demir, Magnezyum, Manganez, Fosfor, Selenyum ve Çinko içermekte. Beta Karoteni bol miktarda içerir ve aynı zamanda Likopen deposu olduğunu söylenebilir.
Ayrıca A, C ve karote, likopen deposu olan greyfurt bu özelliği yardımıyla sağlık açısından çok geniş bir yelpaza'de fayda sağlar.
Greyfurt nelere iyi gelir?
- Greyfurt kilo vermeyi kolaylaştırır
- Kansere karşı koruyucu
- Görme yeteneğini korur
- Artrit sorunlarını giderir
- Enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir
- Kolesterol sorunlarını çözer
- Karaciğeri temizler
- Dişeti sağlığını korur
- Greyfurt solunum sistemi için faydalı
- Böbrek taşlarına iyi gelir
- Cilt ve saç sağlığına faydalı