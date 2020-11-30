Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kıymalı lazanya tarifi Kıymalı lazanya nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Lazanya tarifi: Lazanya nasıl yapılır?

Kıymalı lazanya tarifi: Kıymalı lazanya nasıl yapılır?

Makarna çeşidi olan lazanya, peynir, domates sosu veya ragù ile yapılan İtalya asıllı bir yemek. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi olan lazanyayı kıymalı denemeye ne dersiniz? Peki lazanyanın tarifi ne ve nasıl yapılır? Şimdiden afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lazanya.
Lazanya.

Kıyma harcı, bol bol peynir ve beşamel sosla kalbimizi fetheden bir yemek lazanya. Bir de elinizin lezzeti de değdi mi muhteşem bir tat çıkacak ortaya eminiz. Bu meşhur İtalyan yemeği sofralarınızı süsleyecek. Kolay gelsin...

Lazanya.

Lazanya tarifi için malzemeler

Beşamel Sos İçin

2 Çorba Kaşığı Un

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Su Bardağı Süt

Harç Malzemeleri

300 Gram Yağlı Kıyma

1 Adet Kuru Soğan

1 Adet Havuç

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Makarna İçin 1/2 (Yarım) Paket Lazanya Makarna

1 Kase Taze Kaşar Peyniri

Lazanya yapılışı

Unu sos tenceresine alın. Yağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve sütü ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Kıymayı tencereye alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun. Soğanı kıyın. Havucu rendeleyin. İkisini de ekleyip kıyma solana kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın. Bir fırın kabına lazanya yapraklarını dizin ve üzerine kıymalı harçtan paylaştırın. Üzerine beşamel sos paylaştırın. En son üzerine peynirleri yerleştirip fırına verin. Kızarana kadar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Fırından aldıktan 10 dakika sonra dilimleyerek servis edin.

Lazanya kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan lazanya 30 dakikada pişer.

Lazanya kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan lazanya kalorisi 173,9.

Lazanya yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lazanya için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 38 lira.

Bursa'nın meşhur tatlısı: Süt helvası
HAYAT
Bursa'nın meşhur tatlısı: Süt helvası

Sütlü tatlı tarifleri: Birbirinden lezzetli 6 süt tatlısı tarifi
HAYAT
Sütlü tatlı tarifleri: Birbirinden lezzetli 6 süt tatlısı tarifi
Abone Ol Google News
HES kodu yakalattı

HES kodu yakalattı

​Koronalı halde bankaya girmeye çalışıyordu ki...
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarını şaşırtan keşif

​Bin 900 yıllık mumya 5 yaşındaki kız çocuğuna ait çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.