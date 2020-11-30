Kıymalı lazanya tarifi: Kıymalı lazanya nasıl yapılır?

Kıyma harcı, bol bol peynir ve beşamel sosla kalbimizi fetheden bir yemek lazanya. Bir de elinizin lezzeti de değdi mi muhteşem bir tat çıkacak ortaya eminiz. Bu meşhur İtalyan yemeği sofralarınızı süsleyecek. Kolay gelsin...

Lazanya.

Lazanya tarifi için malzemeler

Beşamel Sos İçin

2 Çorba Kaşığı Un

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Su Bardağı Süt

Harç Malzemeleri

300 Gram Yağlı Kıyma

1 Adet Kuru Soğan

1 Adet Havuç

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Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Makarna İçin 1/2 (Yarım) Paket Lazanya Makarna

1 Kase Taze Kaşar Peyniri

Lazanya yapılışı

Unu sos tenceresine alın. Yağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve sütü ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Kıymayı tencereye alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun. Soğanı kıyın. Havucu rendeleyin. İkisini de ekleyip kıyma solana kadar kavurun. Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın. Bir fırın kabına lazanya yapraklarını dizin ve üzerine kıymalı harçtan paylaştırın. Üzerine beşamel sos paylaştırın. En son üzerine peynirleri yerleştirip fırına verin. Kızarana kadar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Fırından aldıktan 10 dakika sonra dilimleyerek servis edin.

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Lazanya kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan lazanya 30 dakikada pişer.

Lazanya kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan lazanya kalorisi 173,9.

Lazanya yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Lazanya için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 38 lira.

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