Hayat Trakyanın en eski tariflerinden Loznik
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Loznik tarifi: Loznik nasıl yapılır?

Trakya'nın en eski tariflerinden: Loznik

Asma yaprağının farklı bir tarifini yapmaya ne dersiniz? O halde sizi loznik yapmaya davet ediyoruz. Köklü bir geçmişi olan bu tarifi denedikten sonra asma yaprağına doyacaksınız. Peki loznik tarifi nedir ve nasıl yapılır? Şimdiden kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Loznik.
Loznik.

Trakya'dan sizler için kadim bir yemek tarifi ile geldik. Loznik. Mısır unu ve özellikle asma yaprağı olan bu tarifi deneyin mutlaka. Afiyet olsun...

Loznik.

Loznik tarifi için malzemeler (Asma Pidesi)

250 gram asma yaprağı

2 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı yoğurt

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 demet taze soğan

2 dal pırasa

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 silme tatlı kaşığı tuz

Loznik.

Loznik yapılışı

Derince bir kabın içine yoğurdu alın. İçine mısır ununu ilave edin ve güzelce karıştırın. Maydanozları, pırasaları, taze soğanları ince ince doğrayın ve içine ekleyin. Su, tuz, ve şekeri de ilave edip iyice karıştırın. Boza kıvamında bir karışım elde edeceksiniz. Eğer kıvamı yoğun olursa biraz daha su ilavesi yapabilirsiniz. Kaynayan suda asma yapraklarını 3 dakika kadar haşlayıp hemen çıkartın. Yapışmaz tabanlı genişçe bir tavayı hafifçe yağlayın. Asma yapraklarını, damarlı kısımları üstte kalacak şekilde ve tavanın kenarlarından hafifçe sarkacak şekilde tüm tavanın zeminine yerleştirin. Hazırladığınız karışımı içine boşaltın ve yanlardan sarkan kenarları üstüne doğru kapatın. Kalan boşlukları da asma yaprağıyla kaplayın ve ocağın altını açın. Ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından bir tepsi yardımıyla ters yüz edin ve diğer tarafını da 15 dakika pişirin. Bir servis tabağına alıp, dilimleyerek servis edin.

Loznik.

Loznik kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan loznik 30 dakikada pişer.

Loznik tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan loznik tarifinin kalorisi 285.

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