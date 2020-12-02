Masumlar Apartmanı ile hatırlanan Göge Bakma Durağı şiiri: Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Masumlar Apartmanı dizinin dün akşam yayınlanan son bölümde izleyenleri heyecanlandıran ve bir o kadar da duygulandıran bir gelişme oldu. Safiye, yıllardır unutamadığı Naci ile karşı karşıya geldi. Naci ile Safiye’nin çocukluk şiiri olan Göğe Bakma Durağı isimli şiirin okunması ile seyirci şiir ve yazarını merak etti. İzleyenleri mest eden bu şiirin tamamı nedir? Masumlar Apartmanı'nda okunan Göğe Bakma Durağı şiiri kime ait? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir?
Göğe Bakma Durağı şiiri kime ait?
İkinci Yeni şairlerinden Turgut Uyar'ın en popüler eserlerinden olan Göğe Bakma Durağı, Masumlar Apartmanı dizisiyle gündem oldu.
İzleyenleri mest eden Göğe Bakma Durağı şiirinin tamamı
- İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
- Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
- Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
- Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
- Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
- Bu evleri atla bu evleri de bunları da
- Göğe bakalım.
- Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
- İnecek var deriz otobüs durur ineriz
- Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
- Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
- Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
- Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
- Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
- Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
- Beni bırak göğe bakalım.
- Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
- Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
- Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
- Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
- Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
- Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
- Bana dönesin diye bir bir kapattım
- Şimdi otobüs gelir biner gideriz
- Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
- Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin
- Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
- Durma kendini hatırlat.
Turgut Uyar ve Göge Bakam Durağı
Turgut Uyar'ın 1959'da yayımladığı üçüncü kitabı 'Dünyanın En Güzel Arabistanı'nda yer alan şiirlerden biri olan "Göğe Bakma Durağı", kendi şiir serüveni içerisinde hem oluşturulan modern yapı ve ses, hem de modernist yaklaşımlarla yeni imgeler kurma açısından dönüm noktası olarak gösterildi.
Kendi şiir ırmağını yeni bir akışa yönlendirdiği dönemde yazdığı şiirlerden biri olan Göğe Bakma Durağı'nda Uyar, yeni döneminin hemen tüm özelliklerini barındıran bir metin olarak, gerek şairin duyarlığı, gerekse poetik anlayışı bakımından yenileşmenin, modernleşmenin belirgin izlerini taşıdı.
Ayrıca "Göğe Bakma Durağı" isimli şiir, 'Dünyanın En Güzel Arabistanı'ndaki öteki şiirlerle birlikte okunduğu zaman anlaşılacak şekilde yazıldığı için edebiyatçılar tarafından, bağımsız bir metin olmak yerine Turgut Uyar şiirinin ana gövdesinin homojen bölgelerinden biri olarak tarif edildi..
Bakan Kasapoğlu da beğendi
Masumlar Apartmanı dizisinde okunan Göge Bakma Durağı isimli şiir tüm izleyenler gibi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da dikkatin çekti. Dizi ve şiir ile ilgili Twitter hesabından paylaşımdan yapan Kasapoğlu, "Bir dizinin; bir yazarı, bir şiiri, bir kitabı hatırlatması ne kadar güzel...Bakanlığımız yayınlarından Turgut Uyar'ın #BüyükSaat kitabını tweetin altına bu etiket ile yorum bırakan 100 kişiye hediye ediyoruz" ifadelerini kullanarak kampanya başlattı.
Bir dizinin; bir yazarı, bir şiiri, bir kitabı hatırlatması ne kadar güzel...
Bakanlığımız yayınlarından Turgut Uyar'ın #BüyükSaat kitabını tweetin altına bu etiket ile yorum bırakan 100 kişiye hediye ediyoruz. #MasumlarApartmanıpic.twitter.com/5LnzcP70h7
Bir dizinin; bir yazarı, bir şiiri, bir kitabı hatırlatması ne kadar güzel...