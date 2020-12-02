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Hayat Masumlar Apartmanı ile hatırlanan Göge Bakma Durağı şiiri Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
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Masumlar Apartmanı'nda okunan Göğe Bakma Durağı kimin şiiri?

Masumlar Apartmanı ile hatırlanan Göge Bakma Durağı şiiri: Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren reyting zirvesine oturan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki son bölümünde Göğe Bakma Durağı isimli şiir seslendirildi. İkinci Yeni şairlerinden birine ait olan olan Göğe Bakma Durağı, Masumlar Apartmanı dizisiyle bir kez daha gündem oldu. Edebiyat severleri heyecanlandıran şiir, internette de en çok aratılan oldu. İzleyenleri mest eden bu şiirin tamamı nedir? Peki, Masumlar Apartmanı'nda okunan Göğe Bakalım şiiri kime ait?

Haber Merkezi Yeni Şafak
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SAfiye'nin Naci'yi gördüğü ilk an

Masumlar Apartmanı dizinin dün akşam yayınlanan son bölümde izleyenleri heyecanlandıran ve bir o kadar da duygulandıran bir gelişme oldu. Safiye, yıllardır unutamadığı Naci ile karşı karşıya geldi. Naci ile Safiye’nin çocukluk şiiri olan Göğe Bakma Durağı isimli şiirin okunması ile seyirci şiir ve yazarını merak etti. İzleyenleri mest eden bu şiirin tamamı nedir? Masumlar Apartmanı'nda okunan Göğe Bakma Durağı şiiri kime ait? Göğe Bakma Durağı şiiri sözleri nedir?

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Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" mesajı

Göğe Bakma Durağı şiiri kime ait?

İkinci Yeni şairlerinden Turgut Uyar'ın en popüler eserlerinden olan Göğe Bakma Durağı, Masumlar Apartmanı dizisiyle gündem oldu.

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İzleyenleri mest eden Göğe Bakma Durağı şiirinin tamamı

  • İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
  • Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
  • Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
  • Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
  • Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
  • Bu evleri atla bu evleri de bunları da
  • Göğe bakalım.
  • Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
  • İnecek var deriz otobüs durur ineriz
  • Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
  • Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
  • Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
  • Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
  • Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
  • Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
  • Beni bırak göğe bakalım.
  • Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
  • Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
  • Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
  • Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
  • Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
  • Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
  • Bana dönesin diye bir bir kapattım
  • Şimdi otobüs gelir biner gideriz
  • Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
  • Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin
  • Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
  • Durma kendini hatırlat.

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Safiye'nin babası şiiri okurken masada duramaması herkesi hüzünlendirdi.

Turgut Uyar ve Göge Bakam Durağı

Turgut Uyar'ın 1959'da yayımladığı üçüncü kitabı 'Dünyanın En Güzel Arabistanı'nda yer alan şiirlerden biri olan "Göğe Bakma Durağı", kendi şiir serüveni içerisinde hem oluşturulan modern yapı ve ses, hem de modernist yaklaşımlarla yeni imgeler kurma açısından dönüm noktası olarak gösterildi.

Kendi şiir ırmağını yeni bir akışa yönlendirdiği dönemde yazdığı şiirlerden biri olan Göğe Bakma Durağı'nda Uyar, yeni döneminin hemen tüm özelliklerini barındıran bir metin olarak, gerek şairin duyarlığı, gerekse poetik anlayışı bakımından yenileşmenin, modernleşmenin belirgin izlerini taşıdı.

Ayrıca "Göğe Bakma Durağı" isimli şiir, 'Dünyanın En Güzel Arabistanı'ndaki öteki şiirlerle birlikte okunduğu zaman anlaşılacak şekilde yazıldığı için edebiyatçılar tarafından, bağımsız bir metin olmak yerine Turgut Uyar şiirinin ana gövdesinin homojen bölgelerinden biri olarak tarif edildi..

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Bakan Kasapoğlu da beğendi

Masumlar Apartmanı dizisinde okunan Göge Bakma Durağı isimli şiir tüm izleyenler gibi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da dikkatin çekti. Dizi ve şiir ile ilgili Twitter hesabından paylaşımdan yapan Kasapoğlu, "Bir dizinin; bir yazarı, bir şiiri, bir kitabı hatırlatması ne kadar güzel...Bakanlığımız yayınlarından Turgut Uyar'ın #BüyükSaat kitabını tweetin altına bu etiket ile yorum bırakan 100 kişiye hediye ediyoruz" ifadelerini kullanarak kampanya başlattı.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
FOTOĞRAF 17
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Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken dizi ilk bölümden bu yana tüm reyting listesinin zirvesinde istikrarlı biçimde duruyor.
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Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem YouTube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi.
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Masumlar Apartmanı altıncı bölümüyle, yapılan reyting ölçümlerinde tüm kategorilerde açık ara liderliğini korudu.
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Tiak verilerine göre; Totalde, AB grubunda ve ABC1 grubunda en yüksek izlenme oranlarını alarak reytinglerde lider olan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle ve beğeniyle takip ediliyor.
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Son bölümde neler oldu?
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Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar apartmanında deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur.
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Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.
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Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler.
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Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır.
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Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir.
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Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur.
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Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
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Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
TRT'de salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, tüm rakiplerini geride bırakarak reyting listesinde yine birinci oldu. Peki, son bölümde neler oldu?


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