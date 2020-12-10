İki meyve bir arada: Narlı ayva tatlısı

Kış mevsiminin en güzel meyvelerini birleştirip getirdik size. Nar ve ayva bir arada. Karanfil, kakule ve nar suyunun eklendiği ayva tatlısı sunumuyla içimizin yağlarını eritirken sanılanın çok çok altında kalori değeriyle de gönlümüzü çeliyor. Şimdiden kolaylıklar...

Narlı ayva tatlısı.

Narlı Ayva Tatlısı tarifi için malzemeler

4 Adet Soyulmuş Çekirdekleri Çıkarılmış Ayva

2 Su Bardağı Su

2 Su Bardağı Sıkılmış Nar Suyu

2 Adet Çubuk Tarçın

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

2 Adet Kakule

3 Adet Karanfil

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Servis Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Kaymak

1 Avuç File Fıstık

Narlı ayva tatlısı yapılışı

Ayıklanmış ayvaları ikiye bölüp yayvan bir tencereye dizin. Çekirdeklerini ve kabuklarını atmayın. Su, nar suyu, çubuk tarçın ve şekeri üzerine dökün. Karanfil, kakule ve ayva çekirdeklerini küçük bir tülbende sarıp tencereye yerleştirin. Ayva kabuklarını da ayvaların kenarlarına dizin. Bu şekilde kısık ateşte, ara ara ters yüz ederek yaklaşık 1,5 saat boyunca pişirin. Pişen ayvaları nazik bir şekilde servis tabağına alıp ılık olarak fıstık ve kaymakla servis edin.

Narlı ayva tatlısı.

Narlı ayva tatlısı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan narlı ayva tatlısı 1 saat 30 dakikada pişer.

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Narlı ayva tatlısı kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan narlı ayva tatlısı kalorisi 103,7.

Narlı ayva tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Narlı ayva tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26 lira.

Narlı ayva tatlısı.

Ayva tatlısı düdüklüde kaç dakikada pişer?

Kabuk tarçınlarımızı aralarına yerleştirip suyunu ekliyoruz. Düdüklünün kapağını kapatıp düdüğü çıkana kadar harlı ateşte tutup daha sonra altını kısıp 10 dakika pişiriyoruz.

Ayva tatlısı hangi Ayvadan yapılır?

Ayva tatlısı için ayva seçimi oldukça önemli. Hafif sert ayvalar kullanmanızı öneririz. Üzerinde herhangi bir çürük olmayan, hafif sulu ve sert ayvalarınız varsa tatları şahane olacaktır. Ayvalarınızın tam sarı olmasına da özen gösterin.

Ayva tatlısı sunumu

Ayva tatlınızı sunarken üzerine kaymak koyabilirsiniz. Ancak kaymak yerine başka bir şeyler kullanmak istiyorsanız sizlere krem şanti, sade dondurma önerebiliriz. Bunların da harici de evde kendiniz hazırladığınız yada kullanmak istediğiniz pasta kreması veya muhallebiler kullanabilirsiniz.

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