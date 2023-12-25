'Ne kadar kalın giyinsem de üşüyorum' diyenler dikkat! Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir

"Yüksek kolesterol ayaklarda kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişi hareket ederken kramplar hissedebilir, ancak bu kramplar dinlenmekle rahatlar. Mevsim ne olursa olsun soğuk hissedebilirler. İki ayak üzerinde olmak zorunda değil. Böyle bir şey fark ederseniz, derhal profesyonel açıklama almanızı tavsiye ederim."

dedi.