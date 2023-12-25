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Hayat

'Ne kadar kalın giyinsem de üşüyorum' diyenler dikkat! Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir

Aralık ayının sonlarına gelirken, artan soğuk hava sağlık üzerinde risk oluşturmaya başladı. Doktor Joseph Amban, yoğun rüzgar ve olumsuz hava koşullarının grip ve nezle riskini artırdığı gibi kalp ve akciğerleri de zorlayabileceğini söyledi. Üşümenin yalnızca soğuktan değil, daha ciddi bir sağlık sorununa dikkat çektiğini vurguladı.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:35 - 25/12/2023 Monday
Güncelleme: 12:07 - 25/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Üşümenizin nedeni sadece soğuk havalar olmayabilir.
Üşümenizin nedeni sadece soğuk havalar olmayabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre COVID-19 2020 yılından bu yana dünya genelinde her sene ocak ayında pik yapıyor. Soğuk havalarda geçmeyen öksürüklere alerjenler de yol açabiliyor. Doktorlar kış aylarında kalp hastalarının fazla efor sarf etmemesi gerektiğini belirtiyor.

Doktor Joseph Amban ise ezber bozan bir açıklamada bulundu. Uzman isim kramp girmiş ayakların ya da üşümenin kolesterol belirtisi olabileceğini vurgulayıp bu durumun soğuk havalarda göz ardı edildiğini belirterek;

"Yüksek kolesterol ayaklarda kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişi hareket ederken kramplar hissedebilir, ancak bu kramplar dinlenmekle rahatlar. Mevsim ne olursa olsun soğuk hissedebilirler. İki ayak üzerinde olmak zorunda değil. Böyle bir şey fark ederseniz, derhal profesyonel açıklama almanızı tavsiye ederim."
dedi.

Doktor Ambani açıklamalarına şöyle devam etti:

“Muayene sırasında, yüksek kolesterolü olan bir kişinin ayakları ve ellerinde nabız olmayabilir. Belki de bir doktor stetoskop yardımıyla, özellikle tıkalı arterlerde olağandışı sesler, 'üfürümler' fark edebilir.
Yüksek kolesterol, ksantelazmaya, göz çevresinde küçük sarı yağlı tabakalara neden olabilir. Bu durum çoğunlukla üst göz kapaklarını ve burnun yakınındaki göz bölgesini etkiler. Kontrol edilmezse, sorun görüşü olumsuz etkileyebilir veya daha kötü durumlarda körlüğe neden olabilir"

Ciddi sonuçlar doğurabilir!

Yüksek kolesterolünüz varsa, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir.

Tedavi edilmediği takdirde kan damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir ve bu durumda büyük bir endişe haline gelir.

Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve yeterince egzersiz yapmamak gibi yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanır.





#sağlık
#soğuk algınlığı
#kalp hastalıkları
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