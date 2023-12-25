'Ne kadar kalın giyinsem de üşüyorum' diyenler dikkat! Ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre COVID-19 2020 yılından bu yana dünya genelinde her sene ocak ayında pik yapıyor. Soğuk havalarda geçmeyen öksürüklere alerjenler de yol açabiliyor. Doktorlar kış aylarında kalp hastalarının fazla efor sarf etmemesi gerektiğini belirtiyor.
Doktor Joseph Amban ise ezber bozan bir açıklamada bulundu. Uzman isim kramp girmiş ayakların ya da üşümenin kolesterol belirtisi olabileceğini vurgulayıp bu durumun soğuk havalarda göz ardı edildiğini belirterek;
Doktor Ambani açıklamalarına şöyle devam etti:
Ciddi sonuçlar doğurabilir!
Yüksek kolesterolünüz varsa, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir.
Tedavi edilmediği takdirde kan damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir ve bu durumda büyük bir endişe haline gelir.
Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve yeterince egzersiz yapmamak gibi yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanır.