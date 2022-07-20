Netflix abonelerini hızla kaybediyor: Yılın ikinci çeyreğinde sayı 970 bine ulaştı

Netflix, bu yılın nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 1,4 milyar dolara yükseldi. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,3 milyar dolar olmuştu.

ABONE SAYISI 970 BİN AZALDI

Netflix'in abone sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış gösterdi.

Bu dönemde Netflix'in abone kaybının 2 milyonu bulması bekleniyordu.

Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde de 200 bin kişilik azalış göstermişti. Böylece şirket, ilk kez art arda iki çeyrek abone kaybı yaşamış oldu.

HAYAT Netflix'e pedofili tepkisi: Minnoşlar adıyla yayınlanan 'Cuties' isimli film çocuk istismarını normalleştiriyor

FOTOĞRAF 7 Rusya'da aileleri korumakla görevli kamu komiserliği Netflix'i şikayet etti. Komiser Olga Barents şikayetinde, Netflix'in 2013 yılında '16+' etiketi ile sakıncalı diziler yayınlayıp 18 yaşın altındaki Ruslar arasında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiğini ifade etti. Temyiz başvurusunun İçişleri Bakanlığı'nın Moskova departmanı tarafından değerlendirildiği öğrenildi. Netflix ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Netflix'in yasaları ihlal ettiği tespit edilirse 1 milyon rubleye (13 bin 400 dolar) yakın bir para cezası alması ve hizmetinin geçici olarak askıya alınması gündemde. Rusya'nın bu mevzuatı ise insan hakları tarafları tarafından kınandı. Moskova ise bu kararı 'adaletsiz' olarak nitelendirdi. 2017 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Rus eşcinsel propaganda yasasının Avrupa Antlaşması kurallarını ihlal ettiğine, ifade özgürlüğünü engellediğine ve LGBTQ+ bireylere karşı ayrımcılığa sebep olduğuna karar verdi. Netflix'in skandal yayınlarına soruşturma Rusya, Netflix hakkında 'geleneksel olarak cinsel ilişkiler propagandası' yapılmasını yasaklayan yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.



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