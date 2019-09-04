Hayat Netflix bu ülkelerde yasak
TELEVİZYON

Online dizi ve film platformu Netflix'in yasak olduğu ülkeler

Netflix bu ülkelerde yasak

Dünya genelinde 130 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Netflix, Çin, Kuzey Kore, Kırım ve Suriye'de faaliyet gösteremiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Netflix 130 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip.
Netflix 130 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip.

Online dizi ve film platformu olan Netflix dünyada sadece 4 ülkede yasak. Kırım, Suriye, Çin ve Kuzey Kore'de ABD merkezli Netflix faaliyet gösteremiyor.

Netflix, Çin'de hizmet vermek için girişimlerini sürdürüyor ancak ülkede yaygın korsanlık, sansür ve hükümetin sıkı medya yönetmelikleri, platformun Çinli seyirciyle buluşmasına engel oluyor. Suriye, Kuzey Kore ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da ABD'nin yaptırımları nedeniyle Netflix faaliyet gösteremiyor.

Netflix yaklaşık 200 ülkede yayın yapıyor.

Dünya genelinde 130 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan online film ve dizi platformu Netflix 200 ülkede aktif. Dijital yayın platformu Netflix özellikle orijinal dizi ve filmleri ile dikkat çekiyor. Türkiye'de de son zamanlarda popülaritesini artıran platform özel içerikleriyle de Türk piyasasında kalıcı olmayı amaçlıyor. Dijital platform son zamanlarda yaptığı anlaşmalarla da kalitesini artırmayı hedefliyor.

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