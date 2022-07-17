Hayat Prof Dr Rahmi Öklünün tümörün büyümesini önleyen yöntemi FDAdan onay aldı
KANSER

Prof. Dr. Rahmi Öklü'nün tümörün büyümesini önleyen yöntemi FDA'dan onay aldı

Girişimsel Radyolog Prof. Dr. Rahmi Öklü’nün geliştirdiği, kanser tedavisinde damar içinden uygulanan ve tümörün büyümesini durduran hidrojel yöntemi, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) onay aldı. Yöntemin tıpta ilk oluşu ve ilk defa FDA onayı alması, tıp dünyasında ‘Altın Standart’ olarak gösteriliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Rahmi Öklünün tümörün büyümesini önleyen yöntemi FDAdan onay aldı
Prof. Dr. Rahmi Öklü

Türk radyolog Prof. Dr. Rahmi Öklü’nün ABD’deki dünyaca ünlü Mayo Clinic’teki laboratuvarında geliştirdiği damar tıkanıklığı ve Kanser Tedavisi için damara enjekte edilen hidrojel, klinik çalışmaları Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapıldıktan sonra Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (FDA) onay almayı başardı.

TIPTA BİR İLK

Hürriyet'in haberine göre; Dr. Öklü’nün geliştirdiği yöntemin tıpta bir ilk oluşu ve ilk defa FDA onayı alması, tıp dünyasında ‘Altın Standart’ olarak gösteriliyor. FDA, kanser tedavisinde ilk kez damar içinden uygulanan bir biyomateryale onay verirken, Dr. Öklü’nün kurduğu Obsidio şirketinin değerinin 400 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kanserli alana direkt ulaşma imkanı tanıyan hidrojel yöntemi, anevrizma tedavilerinde de yeni bir yaklaşım sunuyor.

YAKINDA PİYASAYA SÜRÜECEK

Öklü’nün ‘Shear-Thinning’ adını verdiği hidrojel, damar içi tıkanıklıklar ya da anevrizmalarda kan akışını kontrol imkanı tanırken, kanser tedavisinde de tümörlere kan akışını azaltma olanağı sunuyor. Damara girerek minimal invazivle iletilmek üzere tasarlanan bu embolik hidrojel, Obsidio ismiyle çok yakında ABD’de piyasaya sürülecek.

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