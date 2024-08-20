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Hayat

Reha Muhtar'dan kötü haber: Entübe edildi

Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar, geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Gece saat 01.00 civarında yüksekten düşen Muhtar, hızla hastaneye sevk edilerek entübe edildi. Şu anda yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar’ın durumu ciddiyetini koruyor.

09:46 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 09:56 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Reha Muhtar
Reha Muhtar

Ünlü spiker Reha Muhtar'ın gece saat 01.00 civarında yüksekten düşerek ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.


Entübe edilen Muhtar'ın şu anda yoğun bakımda tedavi altında olduğu belirtildi.


Reha Muhtar kimdir?


Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğmuş, Türk televizyonculuğu ve habercilik alanında uzun bir kariyere sahip olan deneyimli bir isimdir. Babası, aslen Kerküklü bir Irak Türkmeni olup, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu sebeple Reha Muhtar, çocukluk ve gençlik yıllarını kışları Ankara'da, yazları ise İstanbul'da geçirmiştir. Eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur.

Muhtar, 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak gazetecilik kariyerine başlamış, 1985 yılında TRT'ye geçmiştir. Atina'da TRT muhabiri olarak görev yaparken, Yunanistan briç şampiyonluğunu da kazanmıştır. 1991 yılında, CNN International’ın ünlü programı "Crossfire"ın Türkiye versiyonu olan "Ateş Hattı"nı hazırlayarak televizyon dünyasında adını duyurmuştur.


Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, atv, FOX ve CNN Türk gibi birçok önemli medya kuruluşunda görev yapmıştır. 1996 yılında Show TV'ye geçerek ana haber bülteninin sunuculuğunu ve haber genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Aynı zamanda, Akşam, Sabah, Star ve Vatan gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır.


Reha Muhtar, televizyon dünyasındaki kariyerinin yanı sıra, jürilik ve yarışma sunuculuğu gibi farklı alanlarda da kendini göstermiştir. En son 2016 yılında Vatan Gazetesi'nden ayrılan Muhtar, medya sektöründeki uzun soluklu kariyerine son vermiştir.




#Reha muhtar
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