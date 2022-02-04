Hayat RTÜKten gündüz kuşağı programlarına ceza
TELEVİZYON

RTÜK'ten gündüz kuşağı programlarına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarının tamamı için yayınlarındaki ihlaller nedeniyle ceza müeyyidesi kararı aldı.

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Haber Merkezi DHA
RTÜK hangi kanal program dizilere ceza verdi?
RTÜK

Üst Kurul toplantısında, vatandaşlardan yoğun bildirim alan yayınlar hakkında uzmanların hazırladığı raporlar görüşüldü. Çeşitli kanallarda yayımlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, ceza uyguladı.

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Ceza kesilen programlar arasında FOX'ta yayınlanan, 'Fulya İle Umudun Olsun' programı, Show Tv'nin 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programı, Beyaz TV'de yayımlanan 'Hayatta Her Şey Var' adlı program, Star TV'nin 'Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde' isimli program ile ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programı yer aldı.

  • Bu kanallara yayınlarındaki ihlaller sebebiyle idari para cezası uygulandı. Yaptırımlara rağmen aynı ihlalleri yapmaya devam eden kuruluşlara yönelik müeyyidelerin ağırlaştırılacağı belirtildi.

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DİZİLERE İDARİ PARA CEZASI


Üst Kurul toplantısında FOX'da yayınlanan 'Yasak Elma' dizisi de ele alındı. Dizide yer alan evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ile karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği kanaatiyle hareket eden RTÜK, kuruluşa idari para cezası uyguladı.

  • Kanal D’nin 'Yargı' dizisinde ise yayında bolca kullanılan silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceğine karar verilerek, idari para cezası verildi.


TV 8’in 'Survivor Allstar' programını görüşen Üst Kurul, yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların, çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğuna karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

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Ayrıca Halk TV'ye 'İki Yorum' programında Levent Gültekin'in sözleri, TELE 1'e de '18 dakika' adlı programında Merdan Yanardağ'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildi.

RTÜK ayrıca, Virgin Radyo'ya 'Mesut Süre İle Rabarba' programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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