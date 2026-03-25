Sakarya’da trafik sorununa çifte çözüm geliyor: Tramvay Hattı için geri sayım başladı

MİTHATPAŞA VE TUNATAN KAVŞAĞI DETAYI

Yayımlanan ilana göre yaklaşık 17 kilometrelik raylı sistem hattının güzergâhının yanı sıra mevcut yol ve kavşaklarda yapılacak revizyonlar, güncellemeler ve inşa edilecek sanat yapıları da proje kapsamına dahil edildi.

Bu çerçevede şehir ulaşımında kritik öneme sahip Tunatan ve Mithatpaşa kavşakları, raylı sisteme entegre olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Alemdar, iki kavşak için hazırlanan projenin detaylarını kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

TUNATAN KAVŞAĞI'NA 'FARKLI SEVİYE' PROJESİ

Tunatan Kavşağı'nın raylı sistem entegrasyonuyla birlikte “farklı seviyeli kavşak” olarak yeniden inşa edileceği öğrenildi. Böylelikle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Medeniyet Bulvarı, 2. Cadde (AVM'ler güzergahı) ve 9. Cadde'ye (Mithatpaşa güzergahı) transit geçiş sağlanacak.

MİTHATPAŞA KAVŞAĞI'NDA YEPYENİ BİR SİSTEM

Mithatpaşa Kavşağı'nda ise hemzemin geçit dönemi sona erecek ve transit geçiş için bir köprü inşa edilecek.

Çark Deresi üzerine inşa edilecek yeni köprüyle 9. Cadde'den (Serdivan'dan) gelen araçlar, direk Maltepe Kavşağı'na bağlanacak ve Milli Egemenlik yönünden gelen araçlar ise ‘akıllı dağılım’ kollarıyla tüm güzergahlara bağlanabilecek.

“ULAŞIMA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞLA YAKLAŞIYORUZ”

Raylı sistemle birlikte şehir trafiğini de rahatlatacak adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Yusuf Alemdar, “Şehrimizin uzun yıllardır beklediği Raylı Sistem Hattımızın yapım ihalesini 24 Nisan’da gerçekleştiriyoruz. İhale ilanı yayımlandı ve bu kapsamda Tunatan ile Mithatpaşa kavşaklarının revizyonları da projeye dahil edildi. Bir arterde yapılan çalışmanın başka bir arterde yük oluşturmaması için ulaşıma bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz” dedi.

TUNATAN KAVŞAĞI’NA FARKLI SEVİYELİ ÇÖZÜM

Tunatan Kavşağı’nın mevcut yoğun trafik yükü dikkate alınarak yeniden projelendirildiğini belirten Başkan Alemdar, “Şehrimizin ana arterlerinden olan ve halihazırda yüksek trafik hacmine sahip Tunatan Kavşağı, tramvay hattımızın devreye girmesiyle birlikte oluşabilecek trafik yoğunlukları hesaplayarak yeniden projelendirdik. Bu kapsamda Tunatan Kavşağını farklı seviyeli kavşak haline getireceğiz. Böylelikle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarını Medeniyet Bulvarına, 2. Cadde’yi ise 9. Cadde’ye transit geçişle bağlayacağız. Eklenecek yeni dağılım kolları sayesinde transit geçişler kesintisiz sağlarken, bölgesel trafik yükü minimuma indireceğiz” diye konuştu.

MİTHATPAŞA’DA BİR DÖNEM SONA ERİYOR