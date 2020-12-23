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Sarımsaklı pilav tarifi: Sarımsaklı pilav nasıl yapılır?

Kadim insanların yaptığı muhteşem lezzet: Sarımsaklı pilav

Sizler için hazırladığımız bu lezzetli tarifi 15'inci yüzyılda yapılan bir yemek: Sarımsaklı pilav. Kadim zamanlarda yaşayan kişilerin yediği bu tarifi yaparken biz çok heyecanlandık. Sarımsak Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. Bir de pilavla birleşince ortaya farklı bir o kadar da güzel bir tat çıktı. Peki sarımsaklı pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? Mutlaka deneyin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarımsaklı pilav.
Sarımsaklı pilav.

Bakır tencerede pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu lezzet, bir harika. Mutfağınızda kesinlikle denemeniz gereken bu tarifi sizler için hazırladık. Şimdiden kolay gelsin...

Sarımsaklı pilav.

Sarımsaklı pilav tarifi için malzemeler

2 Su Bardağı Pirinç

15 Diş Sarımsak

3 Su Bardağı Tavuk Suyu

2 Yemek Kaşığı Tereyağı

1 Çay Kaşığı Toz Şeker

1 Çay Kaşığı Tuz

1 Çay Kaşığı Toz Karabiber

Sarımsaklı pilav yapılışı

Tavuk suyunu tencereye alıp ısıtın ayrı bir tavada tereyağını eritin ve tavuk suyuna ilave edin. Tuz, karabiber ve şekerini ilave edin. Pirinç ve sarımsakları ilave edip pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra sıcak servis edin.

Sarımsaklı Pilav.

Sarımsaklı pilav kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan sarımsaklı pilav 25 dakikada pişer.

Sarımsaklı pilavın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan sarımsaklı pilav kalorisi 149,9.

Sarımsaklı pilav yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Sarımsaklı pilav için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,25 lira.

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