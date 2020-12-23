Kadim insanların yaptığı muhteşem lezzet: Sarımsaklı pilav

Bakır tencerede pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu lezzet, bir harika. Mutfağınızda kesinlikle denemeniz gereken bu tarifi sizler için hazırladık. Şimdiden kolay gelsin...
Sarımsaklı pilav tarifi için malzemeler
2 Su Bardağı Pirinç
15 Diş Sarımsak
3 Su Bardağı Tavuk Suyu
2 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Çay Kaşığı Toz Şeker
1 Çay Kaşığı Tuz
1 Çay Kaşığı Toz Karabiber
Sarımsaklı pilav yapılışı
Tavuk suyunu tencereye alıp ısıtın ayrı bir tavada tereyağını eritin ve tavuk suyuna ilave edin. Tuz, karabiber ve şekerini ilave edin. Pirinç ve sarımsakları ilave edip pişmeye bırakın. Suyunu çektikten sonra sıcak servis edin.
Sarımsaklı pilav kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
10 dakikada hazırlanan sarımsaklı pilav 25 dakikada pişer.
Sarımsaklı pilavın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan sarımsaklı pilav kalorisi 149,9.
Sarımsaklı pilav yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Sarımsaklı pilav için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 26,25 lira.