Sarımsaklı pilav tarifi: Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Kadim insanların yaptığı muhteşem lezzet: Sarımsaklı pilav Sizler için hazırladığımız bu lezzetli tarifi 15'inci yüzyılda yapılan bir yemek: Sarımsaklı pilav. Kadim zamanlarda yaşayan kişilerin yediği bu tarifi yaparken biz çok heyecanlandık. Sarımsak Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden. Bir de pilavla birleşince ortaya farklı bir o kadar da güzel bir tat çıktı. Peki sarımsaklı pilav tarifi nedir ve nasıl yapılır? Mutlaka deneyin...

Haber Merkezi 23 Aralık 2020, 12:00 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 12:37 Yeni Şafak