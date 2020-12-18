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Tantuni tarifi: Tantuni nasıl yapılır?

Ev yapımı Mersin Tantuni tarifi nasıl yapılır?

Mersin'in yemek kültüründe bayrağı en önde taşıyan bir tat: Tantuni. Hızlı hazırlanmanın yanında doyurucu olan tantuniyi evde yapmaya ne dersiniz? Peki tantuni tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tantuni.
Tantuni.

Ağızları sulandıran bu tarifi mutlaka deneyin. Çok pratik olan bu yemeği mutfaklarınızda devamlı yapacaksınız. Afiyet olsun...

Tantuni.

Tantuni tarifi için malzemeler

4 Dilim Kuşbaşı Doğranmış Antrikot

1 Avuç Kıyılmış İç Yağ

3 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Lavaş Ekmek

1 Adet Hilal Doğranmış Kuru Soğan

1 Adet Küp Küp Doğranmış Domates

1 Avuç İnce Kıyılmış Maydanoz

1 Adet Limon

Tantuni.

Tantuni yapılışı

Geniş saç bir tavada yağları alıp eriyene kadar kavurun, etleri ekleyip alt üst edip yüksek ateşte pişirin. Tuzunu serpin, arzu ettiğiniz baharatları kimyon, sumak, karabiber vs. ekleyin ve harmanlayın. Lavaşı yağına batırın ve ısıtın. Lavaşa aldığınız etleri servis malzemeleri ile servis edin.

Tantuni.

Tantuni kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

1 dakikada hazırlanan tantuni 10 dakikada pişer.

Tantuni kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan tantuninin kalorisi 209,6.

Tantuni yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tantuni için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 82,5 lira.

Tantunide ne var?

İnce kıyılmış dana etinin biraz su ilave edilerek geniş tavalarda kavrulmasıyla ortaya çıkan yöresel bir tat tantuni.

Tantuni eti haşlanır mı?

Suyunu çekene kadar haşlayın. Wok tavanızı ocakta kızdırıp 2 yemek kaşığı yağı ve haşlanmış etleri tavaya alın. Kırmızı toz biberi ekleyin. Ara ara tavaya su ilave ederek etlerinizi iyice pişirin.

Ciğer Tantuni Tarifi Yapılışı

Ciğeri elinizle kıyın soğanların üzerine ekleyin iyice kavurun. Domates, salça, baharatları da ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Ciğere kimyon çok yakışır, kimyonunu bol koyun en son incecik kıydığınız maydanozları da ekleyip altını kapatın. Pide ekmeği ile sıcak servis edin.

Tantuni yağı nedir?

Tantuni etin but kısmından yapılıyor. Tantuni tezgahı üretimi yapan firmamızın müşterilerin talebi doğrultusunda temin ettiğimiz pamuk yağı birinci sınıfı kullanıma uygun olan ve sertifikaları alınmış pamuk yağıdır.

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