TEM Otoyolu'nda otobüste çıkan yangın söndürüldü

08:53 10/05/2026, Pazar
TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'den tur seyahati için İstanbul'a seyreden Fatih Şahin idaresindeki 35 CBY 931 plakalı yolcu otobüsünden TEM Otoyolu'nun Tepeören mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Yoldaki diğer sürücülerin korna çalarak uyarması sonucu şoför otobüsü emniyet şeridine çekerek, yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve karayolları ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yolun 2 şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar meydana geldi.

Öte yandan, otobüsteki 43 yolcu başka otobüslerle gidecekleri yere götürüldü.

