Türk Hava Yolları'ndan sefer iptalleri açıklaması: 170 uçuş yapılamayacak

İstanbul ve Ankara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacağı bildirildi.