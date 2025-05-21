Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İlk festivalden bugüne 27 ülkeden 116 grup ve yerli gruplarla toplam 167 tiyatro grubu ağırlandı.
İlk festivalden bugüne 27 ülkeden 116 grup ve yerli gruplarla toplam 167 tiyatro grubu ağırlandı.

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 24 Mayıs-1 Haziran’da sanatseverlerle buluşacak. Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, festivalin tanıtımı için yaptığı toplantıda, birincisi 2008’de gerçekleştirilen festivalin 17’ncisini düzenlemekten onur duyduklarını söyledi. İlk festivalden bugüne 27 ülkeden 116 grup ve yerli gruplarla toplam 167 tiyatro grubunu Konya’da ağırladıklarını vurgulayan Baş, dünyaca ünlü Hollanda - Slapstıck Tiyatrosu’nun “Şerzo” adlı müzikal gösterisiyle perde açacaklarını söyleyerek bütün sanatseverleri davet etti.


#Konya
#tiyatro
#festival
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı