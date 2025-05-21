Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, 24 Mayıs-1 Haziran’da sanatseverlerle buluşacak. Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Özgür Baş, festivalin tanıtımı için yaptığı toplantıda, birincisi 2008’de gerçekleştirilen festivalin 17’ncisini düzenlemekten onur duyduklarını söyledi. İlk festivalden bugüne 27 ülkeden 116 grup ve yerli gruplarla toplam 167 tiyatro grubunu Konya’da ağırladıklarını vurgulayan Baş, dünyaca ünlü Hollanda - Slapstıck Tiyatrosu’nun “Şerzo” adlı müzikal gösterisiyle perde açacaklarını söyleyerek bütün sanatseverleri davet etti.