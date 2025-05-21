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Filistin’den Suriye’den şairler buluşacak

Filistin’den Suriye’den şairler buluşacak

04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dereceye giren şiirlerin sahiplerine, 23 Mayıs’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende ödülleri takdim edilecek.
Dereceye giren şiirlerin sahiplerine, 23 Mayıs’ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende ödülleri takdim edilecek.

Sultanbeyli Belediyesince düzenlenen “11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali” Aydos Kalesi’nde bu akşam başlayacak. Adını endemik bir bitki türü olan ve sadece Sultanbeyli ilçesindeki Aydos Kalesi’nin eteklerinde yetişen “istanbulensis” çiçeğinden alan festivale Recep Garip, Meryem Kılıç ve Muhammed Ali Köseoğlu’nun yanı sıra Filistin’den Ali Al Ameri, Kırım’dan Meryem Başkurt Sabaz, Sırbistan’dan Nadija Rebronja, Suriye’den Cemil Dari de katılacak. Enstrümantal Ezgiler Konseri’nin de gerçekleşeceği festivalde, 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Yarışması da düzenlendi. Sultanbeyli’deki ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmaya 300 şiir gönderildi.


#Filistin
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