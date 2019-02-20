Türkiye'de kızamık vaka sayısı Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında

Kızamık, çocuklarda daha sık olmakla birlikte her yaşta görülebilen aşı ile önlenebilen bulaşıcı bir hastalıktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki kızamık vaka sayısının, Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altında olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen İl Sağlık Müdürleri Değerlendirme Toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Kızamık vakalarında artış olduğu iddialarının hatırlatılması üzerine Koca, dünya genelinde kızamık vakalarında artışların görüldüğünü belirterek, "Özellikle bu yıl Avrupa'da, Kuzey Amerika'da ve Asya'da bu artışları daha yoğun olarak gördük. Bölgemizde bu salgının varlığı sebebiyle yakından takip ediyoruz." dedi.

Avrupa bölgesinde geçen yıl toplam kızamık vaka sayısının 82 bin 562 olduğunu bildiren Koca, "Avrupa bölgesinde bir önceki yıla göre 15 kat, 2017'ye göre de üç kat artıştan bahsediyoruz. Buna rağmen ülkemizde bu oranda bir artış söz konusu olmadı. Türkiye'deki vaka sayısı, Avrupa'ya oranla yüzde 1'in altına olan bir artıştan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kızamıktan korunmanın yolu aşı"

Bakan Koca, Türkiye'ye komşu olan Romanya, Ukrayna, Gürcistan ve Yunanistan'da kızamık vakalarının çok artış gösterdiğine işaret ederek, söyle devam etti:

"Gürcistan'a geçen hafta 100 bin kızamık, kızamıkçık, kaba kulak aşısını biz kendilerine göndererek temin ettik. Ülkemiz doğu ile batı arasında geçiş noktasında. Buna rağmen kızamık, etrafımızda ve Avrupa'da bu yaygınlığa rağmen kızamık vaka sayısı daha az oranda oldu. Ciddi bir etkilenmemiz söz konusu olmadı. Japonya'nın kızamık vaka sayısı sıfırdı. 2019 başından bu yana 50 günden bu yana görülen vaka sayısı 172. Bizde sayılar, bu oranlarda asla değil. Bizim kızamıkla ilgili koruyucu hekimlik uygulamaları ve aşılama oranımızda 2016'de yüzde 97, 2017'de yüzde 96, 2918'de ise yüzde 96 oranında aşılama yapıldı. Bu anlamda bir sorunumuz yok. Bebeklik ve ilkokul çağında aşılama yapılır. Kızamıktan korunmanın yönteminin de aşı olduğunu biliyoruz. Aşılarını yaptırmamış olan çocuklarımız varsa bu anlamda hassasiyetle özellikle yaptırmalarını önemsiyoruz."

"İsrafı önleyen bir yaklaşım olacak"

Bakan Koca, ilaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesinin ardından piyasada ilaç bulunamadığına ilişkin soru üzerine, yeni ilaç düzenlemesinin 19 Şubat'ta devreye girdiğini hatırlattı. Sahada 900 eleman ile denetimlerin sürdüğünü ifade eden Koca, ilaç sorununun yaşanmadığını, sorun yaşayan vatandaşların ise Bakanlık ile iletişim içerisinde olabileceklerini söyledi.

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41 ilacın fiyat düzenlemesinin yapıldığını ifade eden Koca, o ilaçlarla ilgili de sorun yaşanmadığını belirtti.

Bir gazetecinin, sağlık çalışanlarının performans sistemine yönelik nasıl bir değişiklik düşünüldüğüne dair sorusu üzerine Koca, şu karşılığı verdi:

"Performansla ilgili yıllardan beri devam eden bir uygulamamız var. Performans sistemini yeni dönemde özellikle hasta memnuniyeti odaklı ve daha çok yapılan müdahalenin niteliğini de göz önüne alan özellikli işlemlerin daha önemsendiği, kullanılan malzeme ve istenen ilaç, tetkik dahil olmak üzere pozitif ve negatif performans olarak yansıdığı bir yeni yaklaşımdan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir çalışma grubumuz, çalışılıyor. Zannediyorum birkaç ay içerisinde taraflarla görüşüyoruz. Daha net bir noktaya geldiğinde açıklamasını yapacağız. İsrafı da önleyen bir yaklaşım olacak."

İlaç fiyatlarında düzenlemenin vatandaşa nasıl yansıyacağının sorulması üzerine de Bakan Koca, ilaçlarla ilgili geri ödeme sisteminin dünyadan farklı olarak 82 milyon insanı kapsayan her türlü sağlık hizmetini geniş anlamıyla içeren benzeri olmayan bir sağlık sistemine sahip olunduğunu söyledi.

İlacın yüzde 98'inin alıcısının kamu olduğunu dile getiren Koca, "Ağırlıklı olarak kamunun satın aldığı bir ürünün vatandaşa yansıma oranı düşük. Kamuya yansıması da bütçede daha önce belirlenen ona göre de bütçede düzenlemesi yapılan bir düzenlemeydi. O açıdan da bir sorun görünmüyor." dedi.

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"14 Mart Tıp Bayramı'nda açılacak"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin resmi olarak açılışının yapılacağına yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Koca, şunları kaydetti:

"Şehir hastanelerimizi çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'benim hayalim dediği' bir projeden bahsediyoruz. Yeni dönemde, şehir hastanelerini bulundukları bölgenin son noktada hizmet veren birer sağlık üssü olarak markalaştırmak istiyoruz. Hem ileri teknolojisi hem branş çeşitliliği hem insan kaynağı hem de nitelikli insan gücü ile mükemmeliyet merkezleri sağlıktaki adresin son nokta olduğu şehir hastaneleri olmasını arzuluyoruz. Bugüne kadar 8 şehir hastanemizin açılışı yapıldı. 9'ncu olan Bilkent'teki Şehir Hastanemiz ise 3 bin 704 yatak kapasitesine 1,3 milyon metrekare kapalı alana sahip olan dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en büyük kapasiteli olan bir hastanesinden bahsediyoruz.

Yüksek İhtisas, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi komple taşındı. Hasta kabulü yapılıyor. Şu dönemde daha önce bakılan bu hastanelerde bakılan hasta sayısını dün itibarıyla yüzde 40'a kadar aşan bir hizmet oldu. Diğer hastanelerimizi de önümüzdeki 2-3 hafta içinde hastaya zarar vermeden dikkatli bir şekilde taşıyarak bu süreci tamamlamış olacağız. Gelecek ay, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir açılışımız olacak."

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