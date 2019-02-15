Hayat Türkiyede şifa buldu
KANSER

Türkiye'de şifa buldu

Romanya vatandaşı 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R., kendisine konan yemek borusu kanseri teşhisi üzerine çareyi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiği Türkiye’de buldu.

Haber Merkezi IHA
Romanya vatandaşı E.R
Romanya vatandaşı E.R

Romanya’nın Bükreş şehrinde yaşayan 57 yaşındaki eski futbol antrenörü E.R, bundan yaklaşık 6 ay önce başlayan yutma güçlüğü ve kanlı kusma şikayetleri üzerine bulunduğu yerdeki bir hastaneye başvurdu.

E.R, şikayetini değerlendiren doktorların istediği tahlil ve tetkikleri yaptırdıktan sonra yemek borusu kanseri olduğunu, hastalığın sıçrama yapmadığını öğrendi.

Doktorlardan, yemek borusunun tam ortasında bulunan kanserli bölgenin ameliyat ile alınması gerektiğini de öğrenen E.R., ameliyat olmak için araştırma yaparken daha önce Türkiye’de tedavi olan bir arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal’ı tavsiye etti.

Ameliyat için Adana’ya geldi

Kendisine ilk olarak telefon ile ulaşan E.R.’den Bükreş’teki hastanede yapılan tüm tetkik ve tahlil sonuçlarını göndermesini isteyen Prof. Dr. Nursal, akabinde ameliyat kararı alarak hastasını çalışmalarını yürüttüğü Adana’ya davet etti. Bunun üzerine aynı hafta içerisinde acilen Adana’ya gelen E.R.’nin sonuçlarını son kez inceleyen ve fiziki muayenesini gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, ameliyat için hastasını tüm cerrahi işlemlerini gerçekleştirdiği Medline Adana Hastanesine yatırdı.
E.R.’nin ameliyatını göğüs kafesi açılmadan karın ve boyundan çalışarak gerçekleştiren Prof. Dr. Nursal, şu şekilde konuştu:

  • "Hastamızı, ameliyatlarımı gerçekleştirdiğim Medline Adana Hastanesinde multidisipliner bir şekilde; yani yoğun bakım, anestezi, kardiyoloji, girişimsel radyoloji ve diğer ilgili branşlarda görevli uzman arkadaşların desteği ile ameliyata aldım. Bu sayede göğüs kafesini açmadan kanserli yemek borusunu tamamen çıkardım ve yerine midesini tüp şekline getirerek onun yerine yerleştirdim. Ameliyat gayet başarılı geçti. Bundan sonra E.R, yemeğini herkes gibi normal bir şekilde yiyebilecek ve hayatına devam edebilecek. Kendisi şu anda ülkesinde dinleniyor, durumu gayet iyi.”

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