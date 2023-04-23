Türkiye’de yaşayan kardeşi anlattı: Kanada sağlık sistemi engelli abimi ölüme terk etti

Eğitimci yazar Jenny Molendyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'da da tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan engelli abisinin Kanada sağlık sistemi karşısında yaşadığı zorlukları paylaştı. 2006'da İslamiyet'i kabul eden ve 9 yıl önce yerleştiği İstanbul'da yaşayan Kanadalı işaret dili ve İngilizce öğretmeni Jenny Molendyk Divleli, hastaneye gitmek için randevu bulamayan abisinin online olarak verilen randevularda yanlış yazılan ilaçlar sebebiyle durumunun daha kötüye gittiğini ifade etti. Molendyk, "Kanada sağlık sisteminde bu kadar beklemek aslında alışılmış bir durum. MR için aylarca, ameliyat için yıllarca, acilde doktor görmek için ise gün boyu beklemek çok normal. Türkiye'nin sağlık sisteminden gerçekten çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"Kanada sağlık sisteminde bu kadar beklemek aslında alışılmış bir durum"

"Ağabeyim birkaç hafta önce engelli arabasından inerken, ayağının arka tarafını sürterek çiziyor. Engelinden dolayı ayağını göremediği için çiziğin boyutunu o an fark edemiyor. Durumu fark ettiğinde ise ayağı şişmiş, yarası enfeksiyon kaplamış ve komplikasyonlar başlamış. Kanada'da sağlık sistemi sürekli kapasite sorunu yaşadığı için birçok insanın aile doktoru yoktur. Doktor ihtiyaçlarında kliniklere giderler. Klinikler de zaten çok yoğundur. Ancak video görüntülü bir randevu alabiliyor. Doktor bakteri testi yapmadan direkt bir antibiyotik yazıyor. Bir hafta sonra olan online kontrolde enfeksiyonun gitmediğini gören doktor aynı antibiyotikten bir haftalık doz daha veriyor.

Aradan bir hafta daha geçmesine ve bu sürede evde hemşire hizmetiyle ayağının pansumanının yapılmasına rağmen iyileşme olmuyor. Zor bela klinikten başka bir doktordan randevu alıyor. Doktor yarayı ve enfeksiyonu gördükten sonra acilen hastaneye gitmesini tavsiye ediyor. Enfeksiyonun kanına geçmemiş olmasından emin olmak istiyor. Ayrıca kullanmış olduğu antibiyotiğin yanlış olduğunu, bakteri testi yapmadan yanlış antibiyotiğin verildiğini fark ediyor. Durumun aciliyetinden dolayı hastaneye arayarak abimle ilgili durumu önceden bildiriyor. Buna rağmen abim hastaneye gittiği zaman 6 saat kadar bekliyor. Hastaneden çıktığında ise toplam 12 saat geçmiş oluyor. Herhalde bu süre içinde Kanada'dan Türkiye'ye uçar, tedavisini bile olurdu. Kanada sağlık sisteminde bu kadar beklemek aslında alışılmış bir durum. MR için aylarca, ameliyat için yıllarca, acilde doktor görmek için ise gün boyu beklemek çok normal. Türkiye'nin sağlık sisteminden gerçekten çok memnunum. Korona gibi bir durumda bile hastanelerde çok beklemedik."

Türkiye sağlık sistemi her sınavı başarıyla geçiyor

Kanadalıların doktor randevusu için bekleme süresi dört hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan çalışmalarda Kanada, sağlık sistemi dünya ülkeleri sıralamasında 30. sırada yer almaktadır. Kanada sağlık sektöründe en önemli sorun hastaların bekleme süresidir. Uzman doktordan randevu almak için haftalarca beklemek gerekebiliyor. Uzman doktordan randevu almak için bir Kanadalının ortalama bekleme süresi 4 haftadır. Bu durum ise Türkiye'de sağlıklı altyapı sistemi ve son teknolojilerle donatılmış şehir hastaneleri ile geçerli değildir. Sağlık Turizmi başta olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa'nın en sağlıklı altyapısına sahip olan tek ülkedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını karşısında ayakta kalmayı başaran ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sağlık altyapısı zayıf olan ülkelere verdiği destek ve yardımlarla pek çok ülkeye yardımcı olmuştu.















