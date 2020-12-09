Enfes bir tat: Vişneli Çikolatalı Cheesecake

İnsanın yedikçe yiyesi gelen bir tat olan Vişneli Çikolatalı Cheesecake. İpuçlarıyla birlikte tarifini hazırladık. Şimdiden kolay gelsin...

Vişneli Çikolatalı Cheesecake.

Vişneli Çikolatalı Cheesecake tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri

1 Ve 1/2 (Yarım) Paket Yulaflı Bisküvi

50 Gram Eritilmiş Tereyağı

1 Avuç Çiğ Badem

Peynirli Katman İçin

200 Gram Oda Sıcaklığında Labne Peyniri

200 Gram Oda Sıcaklığında Krem Peynir

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

1 Çorba Kaşığı Un

3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

REKLAM

1/2 (Yarım) Paket Oda Sıcaklığında Krema

1 Su Bardağı Damla Çikolata

Servis Malzemeleri

2 Su Bardağı Dondurulmuş Vişne

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Su

4 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

Vişneli Çikolatalı Cheesecake.

Vişneli çikolatalı cheesecake yapılışı

BİLGİ

Cheesecakenizi fırından çıkarır çıkarmaz bir bıçakla kenarlarını kalıptan ayırın ama kelepçesini açmayın. Tamamen soğuduktan sonra en az 4 saat, tercihen bir gece buzdolabında soğutun.

Taban için bütün malzemeleri bıçaklı bir mutfak robotuna alın ve tamamen ufalanana kadar çekin. Pişirme kağıdı serdiğiniz 24 cm’lik kelepçeli kalıba yayın ve bastırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kokusu çıkana kadar fırınlayın ve soğutun. Peynirli kısım için ilk beş malzemeyi mikserle 5 dakika çırpın. Çırparken yumurtaları teker teker her biri iyice karıştıktan sonra ilave edin. En son kremayı da ekleyip karışana kadar çırpın. Soğumuş tabana önce damla çikolatayı serpin ve peynirli harcı dökün, önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

REKLAM

İpucu: Salladığınızda sadece ortası sallanıyorsa pişmiş demektir. Soğurken de bir miktar pişmeye devam edecektir.

Servis malzemelerini bir tavada koyulaşana kadar pişirin ve karıştırarak soğutun. Cheesecakein üzerine yayın, yarım saat buzdolabında dinlendirin.

İpucu: Kelepçeyi açtıktan sonra düzgün dilimler için kaynar suya batırılıp ısıtılmış ve havlu kâğıt ile kurulanmış bıçakla dilimleyin.

Vişneli çikolatalı cheesecake kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

12 saatte hazırlanan vişneli çikolatalı cheesecake 45 dakikada pişer.

Vişneli çikolatalı cheesecake kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan vişneli çikolatalı cheesecake kalorisi 315,5.

Vişneli çikolatalı cheesecake yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Vişneli çikolatalı cheesecake için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 67,75 lira.

REKLAM

HAYAT Puf puf kabaran mini pankek