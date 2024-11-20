İ harfiyle başlayan hayvan isimleri

arasında hem bilinen hem de daha az bilinen türler bulunur. Örneğin, inek gibi evcilleştirilmiş hayvanlar olduğu gibi, iguana gibi egzotik hayvanlar da bu kategoride yer alır. İstavrit gibi denizlerde yaşayan balıklar da

İ harfi ile başlayan hayvan isimleri