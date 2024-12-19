İngiltere'de asgari ücret, insanların yaşayabileceği asgari bir standart oluşturmak için her yıl 1 Nisan’da yeniden değerlendirilir. 2025 İngiltere asgari ücret saatlik ücreti belli oldu.

İngiltere 2025 asgari ücret ne kadar?

İngiltere hükümeti, ülkede uygulanan asgari ücretin Nisan 2025'ten itibaren saat başına 11,44 İngiliz sterlininden 12,21 İngiliz sterlinine (yaklaşık 545 TL) yükseleceğini duyurdu.

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YARARLANACAK

18-20 yaş arası çalışanlarla birlikte 21 yaş ve üstü çalışan toplamda 3 milyondan fazla kişi ücret artışından etkilenecek.

FİRMALARIN MALİYETLERİ ARTACAK

Firmalar daha yüksek maliyetin işe alımlarda kesintiye gitmek zorunda kalabilecekleri anlamına gelebileceği konusunda uyardı.

YÜZDE 6.7 ZAM

Resmi olarak Ulusal Yaşam Ücreti olarak bilinen 21 yaş üstü asgari ücret, Nisan 2025'ten itibaren yüzde 6.7 oranında artarak 11.44 sterlinden 12.21 sterline yükselecek. Bu yıl saat başına 10.42 sterlinden 11.44 sterline yükselmişti.

18-20 yaşındakiler için asgari ücret 8.60 sterlinden 10 sterline yükselecek. Bu yılın Nisan ayında bu oran 7.49 sterline yükseltilmişti. Çıraklar ise saatte 6.40 sterlinden 7.55 sterline yükselerek en büyük zammı alacaklar. Bu yıldan önce bu ücret 5.28 sterlindi.







