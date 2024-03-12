Kamu personel alımı, memur işçi ilanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere personel istihdam edilecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere, Resmi Gazete ile İŞKUR iş ilanları üzerinden KPSS'li KPSS'siz kamuya binlerce personel alımları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere binlerce personel alınacağını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 8 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor. Kamu iş ilanları ile sözleşmeli sağlık personeli, öğretmen, polis, bekçi ve temizlik görevlisi olmak üzere farklı branşlarda binlerce alım yapılacak. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı mart ayı iş ilanlar kadrolar ve kontenjanlar…