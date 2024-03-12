İŞKUR resmi internet adresi üzerinden gelen son dakika açıklamasına göre, TYP kapsamında işçi ve personel alımlarının devam ettiği öğrenildi. Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel İdarelerine 10 ilde işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki hangi illerden alım yapılacak? Hangi kadrolara alım yapılacak? Başvuru şartları neler? Başvuru nereden ve ne zamana kadar yapılabilecek?
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2024
TYP, uzun adı ile Toplum Yararına Programlar kapsamında kamuya işçi alımları yapılıyor. Yapılan işçi alımında adaylar kamuda geçici olarak istihdam ediliyor. Geçici olarak çalışan işçiler 6 ve 9 aylık süreçte çalışabiliyor.
HANGİ İLLERDEN ALIM YAPILIYOR?
Manisa,
Mardin,
Karaman,
Kırşehir,
Şırnak,
Zonguldak,
Ağrı,
Uşak,
İzmir,
İstanbul
İŞKUR TYP ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
İlan edilen şehirlerdeki TYP personel alımı ilanlarına başvurular internet üzerinden alınacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR resmi sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
TYP NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.