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İstanbul’da hava durumu: Meteoroloji yeni hava durumu tahminleri raporu yayınladı!

İstanbul hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun aramaları arasında yer almakta. Hava durumu İstanbul’da pazar günü için plan yapacak olan vatandaşlar, tarafından merak edilmekte. Pazar günü Batı bölgelerinde sıcak havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları İstanbul ve Ankara'da 24 İzmir'de ise 28 dereceleri görecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da hava durumu nasıl? İşte, İstanbul’da 5 günlük hava durumu tahminleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini
İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Havaların serin olduğu şu günlerde hafta sonu hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre sıcaklıklarda artış bekleniyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?İşte 25 Eylül 2022 Meteoroloji hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da hava durumu bugün nasıl olacak?

İstanbul bugün hava durumu; parçalı ve çok bulutlu Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası cumartesi gününden itibaren batı kesimlerde etkisini azaltıyor. Hava sıcaklıklarının da Batı bölgelerinde Pazar günleri mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günü İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı hava haftasonunda etkisini kaybedecek yerini sıcak hava dalgasına bırakacak. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece artması bekleniyor. Pazar ve Pazartesi günleri sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

25 Eylül 2022 Pazar günü güneşli, sıcaklık 25, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 27, 27 Eylül 2022 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 25, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü az bulutlu, sıcaklık 25, 29 Eylül 2022 Perşembe günü az bulutlu, sıcaklık 25.

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